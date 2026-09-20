上百年歷史建築苑裡市場浴火重生 昨天熱鬧落成

苗栗縣政府登錄歷史建築苑裡公有零售市場因2018年火災，啟動修復及周邊環境改善工程，昨天「全國古蹟日」晚間舉行落成典禮，副縣長邱俐俐、議員翁杰、張顧礫、苑裡鎮長劉育育，及客家委員會副主員廖育珮等人見證逾百年歷史市場重生。

苑裡市場前身可追溯至清代市集，日治時期1907年建立，2018年遭逢火災，縣府2019年公告登錄為歷史建築，昨晚修復落成，復古踩街揭開序幕，劉育育與FOCASA馬戲團在苑裡慈和宮前廣場集合，帶領鄉親穿越舊街區走向市場，在地學校、社區及藝文團隊也共同演出，晚間6點在市場旁舉行落成典禮及馬戲演出，熱鬧的街區慶典迎接市場新階段。

劉育育等人表示，苑裡市場不僅是地方經濟的重要據點，更承載著世代居民的生活記憶，修復落成象徵著市場在地方共同努力下迎來新生，也呼應昨天全國古蹟日「親近文化資產、延續土地記憶」的精神，文化保存與地方發展能夠並行。

邱俐俐表示，苑裡市場在2018年不幸遭逢火災，這段時間以來，鎮公所積極推動新建市場、歷史建築修復以及周邊環境改善。歷經8年的時間，感謝經濟部、文化部、客家委員會、台灣電力公司等單位的支持下，歷經多年規畫與施工，工程如今陸續完成。

她說，市場重建過程，不只是硬體的更新，更是一場凝聚地方力量的共同努力，透過參與式設計、地方工作坊以及公共藝術，攤商、居民與地方團體的意見都被納入其中，不僅改善了市場的營運環境，也保留了市場與舊街區之間珍貴的歷史連結，苑裡市場不只是交易的場所，更是文化的載體、記憶的延續。

苗栗縣政府登錄歷史建築苑裡公有零售市場因2018年火災，啟動修復及周邊環境改善工程，昨天「全國古蹟日」晚間熱鬧落成。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府登錄歷史建築苑裡公有零售市場因2018年火災，啟動修復及周邊環境改善工程，昨天「全國古蹟日」晚間熱鬧落成。圖／客委會提供