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宏致袁万丁以太太之名捐行動圖書車 妻到現場才知直稱有意義

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
宏致電子股份有限公司日前捐贈苗栗縣政府第3輛行動圖書車，董事長袁万丁特別以太太徐昌翡命名，觀禮的彭茜柔感受到一場浪漫善舉。圖／苗栗縣政府提供
宏致電子股份有限公司日前捐贈苗栗縣政府第3輛行動圖書車，董事長袁万丁特別以太太徐昌翡命名，觀禮的彭茜柔感受到一場浪漫善舉。圖／苗栗縣政府提供

宏致電子股份有限公司日前捐贈苗栗縣政府第3輛行動圖書車，董事長袁万丁特別以太太徐昌翡命名，且保密到家，徐昌翡到現場才得知，直稱比什麼禮物都更有意義，觀禮的彭茜柔深受感動，表示全場沒有提起一個愛字，卻處處充滿愛的影子。

這場「走讀苗栗．書活愛閱－行動圖書車捐贈」活動，9月16日在苗栗縣頭份市斗煥國小舉辦，宏致電子捐贈第3輛行動圖書車，過去都是票選優秀員工來命名，這次慶商宏致電子成立30年之際，特別命名「徐昌翡號」，縣長鍾東錦太太陳美琦代表接受，

袁万丁致詞提及他很想送太太禮物，卻想不到該送什麼？送名牌包太俗氣、沒創意，後來決定將這次捐贈的行動圖書車以太太的名字「昌翡」命名，也希望大家能夠盡量善用這些圖書，讓苗栗客家的下一代視野更寬闊、每個人都能發光發熱。

徐昌翡表示，紙本閱讀可以讓人沉澱下來，閱讀是學習靜下心來思考非常好的方式，現場才看到行動圖書車是以自己的名字命名，覺得非常開心，「這比什麼禮物都更有意義」！

彭茜柔最近分享袁万丁捐車的「原來善舉也能如此浪漫」插曲，引起討論，她說，整場活動沒提起一個愛字，卻處處充滿愛的影子，「徐昌翡號」是宏致電子捐贈的第3輛，將載著各種書籍到苗栗各地的國小，帶著孩子一起進入閱讀的世界，在電子產品充斥的社會，為孩子開啟一扇書香之窗，感謝袁董事長的浪漫善舉。

宏致電子股份有限公司日前捐贈苗栗縣政府第3輛行動圖書車，董事長袁万丁特別以太太徐昌翡命名，觀禮的彭茜柔感受到一場浪漫善舉。圖／苗栗縣政府提供
宏致電子股份有限公司日前捐贈苗栗縣政府第3輛行動圖書車，董事長袁万丁特別以太太徐昌翡命名，觀禮的彭茜柔感受到一場浪漫善舉。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 苗栗縣 鍾東錦

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