開學2星期苗栗頭屋、公館上學公車「卡卡」 縣府求助立委協調解決

開學2星期，苗栗客運5801A班次在頭屋鄉、代駛5656班次在公館鄉，地方迭有反映乘客爆滿，頭屋鄉部分，學生上不了車，公館鄉則是一般乘客擠不上車，縣府將函文請立委邀集公路局新竹區監理所等相關單位，協調苗栗客運公司研議因應解決窘境。

頭屋地區學生上學搭乘公車擁擠，甚至擠不上車，縣府交通工務處接獲反映，9月9日派員至頭屋站及頭屋郵局站了解，發現5801A上午7點34分左右抵達頭屋郵局站，1名乘客下車，當時無學生上車，車內已無座位，且出口處有乘客站立，約1分鐘後抵達頭屋站，7至8名學生候車，惟因車廂已滿載，僅約3至4名學生勉強擠上車，其餘學生無法搭乘。

此外，接續班次5801路線上午7點45分左右抵達頭屋站，雖現場候車學生均順利搭乘，惟抵校時間已接近上課時間，恐影響正常學習與課程參與。

另有民眾投訴表示，5656班次上午6點50分從大湖出發，整車幾乎都是公館國中的學生，館中下車後，又換國立苗栗中、苗栗高商的學生，一路塞有如學生專車，一般乘客尤其是老人家上車都困難，這學期開始的特別明顯，也造成困擾。

縣府教育處指出，4所縣立高中交通車，新學期開始縣府全額補助逾千萬元開辦，減輕家長負擔，至於國立高中部分，國教署回覆依據教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校經費作業要點，交通車租賃補助要件必須為偏遠地區或非山非市類型學校，苗栗高中、高商及苗栗農工皆在苗栗市區，未符合規定。

交工處:表示，頭屋鄉部分，協調頭屋鄉公所短期從9月11日就實際搭乘需求，以愛心專車協助送未能搭乘公車學生至就讀學校，並將函文請立委邀集新竹區監理所等相關單位，協調苗栗客運紓解學生上學時段公車需求。