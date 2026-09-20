新竹捷運 莊競程：4年開工 市府：明年送審

二○二六地方選舉，民進黨新竹市長參選人莊競程昨天端出政策牛肉，允諾當選將推動捷運建設，力拚四年內動工，路網也會納入香山並朝竹南方向延伸。

現任市長高虹安爭取連任，對於捷運路網規畫，市府表示正進行可行性研究，預計二○二七年有結果。

莊競程昨天出席香山區市議員林盈徹競選總部成立大會，力挺林盈徹連任，並喊話集中選票，未來若當選，將與林盈徹攜手推動香山建設。他指出，香山幅員廣大，但過去城市發展與交通建設多集中在市中心及竹科周邊，香山不能再等了，因此他提出新竹捷運四年內動工目標，主張加速可行性研究、綜合規畫及中央與地方行政程序。

莊競程表示，捷運路網不能只著眼市中心，未來應將香山納入整體規畫，並評估朝竹南方向串聯，擴大新竹與竹南生活圈交通連結；林盈徹則說，期待捷運未來能延伸香山、串聯竹南，改善地方長期交通需求。

新竹市政府表示，大新竹輕軌紅、藍線整合可行性研究已進入實質作業階段，包括路線調整、建造型式、既有軌道系統競合與整合、施工影響、聯合開發基地及機廠規畫等深入研析，目標於二○二七年底完成可行性研究報告並提送交通部審查。