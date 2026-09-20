學者：從城市發展 整合開發具優勢

公有土地堅持不納入自辦都更範圍的狀況少見。專家學者認為，此案凸顯公家機關與民間業者訴求有落差，若公有土地有合理使用計畫可排除參與，確實無法強制納入，但就整體城市發展來看，公有土地參與都更、整合開發仍具一定優勢。

宏國德霖科大不動產經營系副教授林旺根說，公家機關擔心辦公空間與住宅住戶共用出入口，或擔憂受社區管委會約束等作為不參與都更，這些理由不一定堅強，因可透過分棟分區或住商空間分離設計避免動線衝突；公寓大廈條例也規定住宅與商辦棟可分設管委會，機關不會受社區管理牽制。

林旺根坦言，現行都更條例既然針對具有合理利用計畫的公有土地設有排除參與的機制，代表公有土地不參與都市更新「不能說一定不對」，但從城市發展、土地利用角度來看「是不好的」，例如基地各自開發會增加汽機車出入口，不利當地交通安全，建議未來公有土地是否參與都更，除管理機關評估，也應尋求專業人士分析。

桃園市都市更新推動師翁淳宏說，南華街自辦都更案反映法規程序與主體訴求的落差。勞動部基於行政獨立與自主管理，選擇自拆自蓋，民間業者則從土地整合效益出發，兩者目標本就不同，在審議會決議退場機制下，剔除公有地是回歸法規的務實選擇。這件事沒有誰對誰錯，而是公私部門在「公共利益定義」與「管理自主權」的權衡結果。

翁淳宏說，都更本身是一條漫長的路，單元面積大、地主眾多，整合所需的時間也長，一案花上十年也不意外。建議自辦都更在整合私人土地時，同步探詢欲整合的公有地權責機關意願，除了替自己爭取更多溝通協調時間，也有利案件後續規畫及推動。