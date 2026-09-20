缺乏共識 桃南華街民辦都更併公有地破局

都更推動不易，常卡在私人土地整合難，但桃園有閒自辦都更案卻相反，民間業者依都更條例精神，盼勞動力發展署桃竹苗分署加入更新計畫，桃市府居中協調三年，等不到對方點頭，已確定破局。民代批評，「老城再生」耽誤數年相當諷刺。該單位回應，土地已有運用規畫。

桃園區南華街、南海街鄰近南門市場等老城區，建物多為四樓以下老透天厝，居民有意都更。有民間業者整合當地逾一千平方公尺土地，爭取位於南華街、南海街角地的桃園就業中心六百多平方公尺土地加入。

業者依都市更新條例第四十六條規定，申請該單位加入計畫，條文規定公有土地及建物應積極參與都更，但土地及建物若有其他規畫可不受限制。

桃竹苗分署以二○二二年已編預算要拆除重建為由，拒絕加入都更行列。

桃園市政府居中協調三年，今年四月開都更爭議審議會，決議都更業者若二個月內未能桃竹苗分署達成共識，將排除在外；雙方至六月仍無共識，桃竹苗分署所管公有土地及建築物確定不納入。

據了解，桃竹苗分署在審議會提及，辦公空間與一般住戶出入動線重疊混亂，更擔心都更後受制管委會，即使空間變大，恐無法依單位想法規畫使用。

「政府力推都更，勞動部無疑打政府巴掌。」國民黨桃園市議員舒翠玲說，推動自辦都更業者開出的條件，優於公辦都更，而且參與都更不花費公帑，不解為何非要花上千萬元招標設計，再花上億元拆除重建。

桃竹苗分署回應，勞動部已於二○二三年核定南華街聯合服務大樓新建計畫，總建造費用二點六億元，預計二○二八年底完工；民間業者所提都更案，實施者計畫資料始終不完整，專家小組就興建、營運管理、使用成本與產權一致性等面向評估，認為自辦新建計畫較符合機關需求，因此未參與。