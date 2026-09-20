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缺乏共識 桃南華街民辦都更併公有地破局

聯合報／ 記者陳俊智江婉儀葉冠妤／連線報導
桃園區南華街、南海街自辦都更案，民間業者期盼勞動部勞動力發展署桃竹苗分署占地六百多平方公尺的就業服務中心加入都更，勞動部堅決反對，市府居中溝通也無效，最終未能納入都更。記者張裕珍／攝影
桃園區南華街、南海街自辦都更案，民間業者期盼勞動部勞動力發展署桃竹苗分署占地六百多平方公尺的就業服務中心加入都更，勞動部堅決反對，市府居中溝通也無效，最終未能納入都更。記者張裕珍／攝影

都更推動不易，常卡在私人土地整合難，但桃園有閒自辦都更案卻相反，民間業者依都更條例精神，盼勞動力發展署桃竹苗分署加入更新計畫，桃市府居中協調三年，等不到對方點頭，已確定破局。民代批評，「老城再生」耽誤數年相當諷刺。該單位回應，土地已有運用規畫。

桃園區南華街、南海街鄰近南門市場等老城區，建物多為四樓以下老透天厝，居民有意都更。有民間業者整合當地逾一千平方公尺土地，爭取位於南華街、南海街角地的桃園就業中心六百多平方公尺土地加入。

業者依都市更新條例第四十六條規定，申請該單位加入計畫，條文規定公有土地及建物應積極參與都更，但土地及建物若有其他規畫可不受限制。

桃竹苗分署以二○二二年已編預算要拆除重建為由，拒絕加入都更行列。

桃園市政府居中協調三年，今年四月開都更爭議審議會，決議都更業者若二個月內未能桃竹苗分署達成共識，將排除在外；雙方至六月仍無共識，桃竹苗分署所管公有土地及建築物確定不納入。

據了解，桃竹苗分署在審議會提及，辦公空間與一般住戶出入動線重疊混亂，更擔心都更後受制管委會，即使空間變大，恐無法依單位想法規畫使用。

「政府力推都更，勞動部無疑打政府巴掌。」國民黨桃園市議員舒翠玲說，推動自辦都更業者開出的條件，優於公辦都更，而且參與都更不花費公帑，不解為何非要花上千萬元招標設計，再花上億元拆除重建。

桃竹苗分署回應，勞動部已於二○二三年核定南華街聯合服務大樓新建計畫，總建造費用二點六億元，預計二○二八年底完工；民間業者所提都更案，實施者計畫資料始終不完整，專家小組就興建、營運管理、使用成本與產權一致性等面向評估，認為自辦新建計畫較符合機關需求，因此未參與。

都更 土地 桃園

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