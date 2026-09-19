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苗縣苑裡百年市場浴火重生 古蹟日落成見證文化保存

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場8年前燒毀，歷經地方倡議、推動，以歷史建築修復及新建工程雙軌並進，今晚舉行落成典禮，在全國古蹟日重現百年市場風華，見證地方文化保存成果。

苑裡公有零售市場具有百年歷史，許多攤商經營超過1甲子，民國107年一場大火燒毀半數攤鋪位，災後部分牆體結構及「据賣場」空間，於108年經縣府審議登錄為苗栗縣歷史建築。歷經多年爭取經費、規畫討論、凝聚共識，並將歷史建築區域一併納入規畫，採「新建工程」與「歷史建築修復工程」雙軌並行推動重建。

其中，新建工程總經費約新台幣2.6億元，由經濟部、苗栗縣政府與台電等單位共同支持；歷史建築修復工程總預算9780萬元，由文化部、客家委員會挹注經費補助並由苑裡鎮公所自籌10%，112年12月動工。

苑裡鎮公所今晚舉辦苑裡市場落成典禮，客委會副主委廖育珮、苗栗縣副縣長邱俐俐、台電董事長曾文生、苑裡鎮長劉育育及攤商代表等地方各界與會，活動並結合台電公共藝術計畫，規劃復古踩街、公共藝術成果導覽、在地團隊及FOCASA馬戲團演出，邀民眾共同見證百年市場重現風華。

劉育育指出，重建過程透過參與式設計、地方工作坊，納入攤商、居民與地方團體的意見，既要保存歷史建築，也要改善營業環境，同時兼顧安全、動線與公共空間等各種需求，要把大家的需求一步步轉成市場設計，需要莫大耐心與專業團隊協助，相當不容易。

劉育育說，燒毀的百年市場，透過民間公眾參與，由下而上，讓攤商與建築師互相討論、規劃，中央與地方公部門資源挹注，共同把歷史建築保存下來，也蓋起新市場，這段重建歷程，在全國古蹟日的今天迎接苑裡市場落成格外有意義，讓文化保存落實在大家共同參與、一起打造市場的未來。

苑裡鎮公所表示，因後續仍有許多進駐準備工作，市場正式開幕日期將另行公告，期待屆時鄉親扶老攜幼回到市場，重現市場熱鬧熟悉的叫賣聲，一起寫下苑裡生活的下一個精彩百年。

古蹟 市場 苗栗

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