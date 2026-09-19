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花3年溝通等不到點頭 桃園南華街民辦都更整合公有地破局

聯合報／ 記者陳俊智江婉儀／桃園即時報導
桃園推動都更不易，往往卡在私人土地整合不易，但桃園區南華街、南海街自辦都更卻反轉，業者花3年時間溝通，等不到中央政府點頭。記者陳俊智／攝影
桃園推動都更不易，往往卡在私人土地整合不易，但桃園區南華街、南海街自辦都更卻反轉，業者花3年時間溝通，等不到中央政府點頭。記者陳俊智／攝影

桃園推動都更不易，往往卡在私人土地整合不易，但桃園區南華街、南海街自辦都更狀況剛好反轉，民間業者期盼勞動部勞動力發展署桃竹苗分署佔地600多平方公尺的就業服務中心加入計畫，勞動部堅決反對，市府居中溝通也無效，老城再生因此耽誤數年，影響地方發展甚鉅，民代直批諷刺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署回應，勞動部已於2023年核定南華街聯合服務大樓新建計畫，總建造費用二點六億元，預計2028年底完工。關於民間業者所提方案，分署曾多次請實施者提供相關計畫，但資料始終不完整，而專家小組就興建、營運管理、使用成本與產權一致性等面向評估，認為自辦新建計畫較符合機關需求，因此未參與。

據查，桃園區南華街、南海街一帶多為4樓以下老舊透天民宅，不少居民有意都更，民間業者整合當地1000多平方公尺私人土地地主意見後，也盼位於南華街、南海街角地的勞發署桃園就業中心加入計畫，以求基地面積能達1600多平方公尺，土地更加方正完整。

民間業者依都市更新條例第46條規定申請勞發署桃竹苗分署桃園就業中心加入計畫，該條文雖規定公有土地及建物應積極參與都更，但土地及建物若有其他規畫運用，可不受條文限制，而桃竹苗分署便是以2022年已編預算重建「南華聯合服務大樓」為由，拒絕加入都更行列。

桃園市政府居中協調3年無果，今年4月開都市更新審議會，最終決議業者2個月內未能桃竹苗分署達成共識，就把桃園就業中心排除在都更單元之外。該決議因雙方6月仍無共識，條件自動生效。

據了解，桃竹苗分署在審議會提到不願參與都更的主要理由有二，除了顧慮辦公空間與一般住戶出入動線重疊易生混亂，更重要的是擔心都更後受制於管委會，即便有較大空間，也無法按自己想法規畫使用；另外，多年協調過程中，也有人建議業者幫桃竹苗分署單獨蓋一棟大樓，但雙方在大樓位置方面看法分歧，業者也認為此舉失去整合意義，方案最後也作罷。

國民黨桃園市議員舒翠玲表示，都更多年來成效不彰，主因土地整合困難，以往是公辦都更與地主溝通才會遇到瓶頸，在南華街自辦都更案竟顛倒過來，「都更是政府力推政策，勞動部的決定無疑是打政府一個大巴掌，實在諷刺」。

舒翠玲說，南華街自辦都更案好不容易整合私人土地地主意見，民間業者對勞動部也釋出極大善意，開出的條件甚至優於公辦都更。據查，勞動部原址重建最多只能蓋600坪，參與都更可換回800坪，「參與都更既不用花費心力規畫設計，也不用花到自己口袋的錢，不解勞動部為何不點頭，非要花費千萬元招標設計，再花上億元拆除重建」，若再說是空間動線無法區隔或樓地板面積不足，明顯就是推託之詞。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署回應，勞動部已於2023年核定南華街聯合服務大樓新建計畫，總建造費用二點六億元，預計2028年底完工。關於民間業者所提方案，分署曾多次請實施者提供相關計畫，但資料始終不完整，而專家小組就興建、營運管理、使用成本與產權一致性等面向評估，認為自辦新建計畫較符合機關需求，因此未參與。

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