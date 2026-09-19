竹市6處公園綠地改善完工 增設遊具、體健設施

月圓人團圓，桃園監獄中秋懇親驚喜成求婚現場！一名收容人趁與女友、孩子合影時單膝下跪，牽手許下承諾，女方含淚點頭「我願意」孩子在旁見證，三人隨後留下月下合照，讓高牆內也綻放最甜蜜的家庭幸福時刻，也成為這一家人此生難忘的中秋團圓記憶。

2026-09-19 05:58