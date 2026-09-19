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竹市6處公園綠地改善完工 增設遊具、體健設施
新竹市政府今天表示，樹林頭、長春、天公壇、香山及仙宮公園、左岸自行車道舊社段，6處公園綠地改善工程陸續完工，增設體健器材、分齡遊具、遮陽設施及座椅，提升休憩機能。
新竹市政府今天發布新聞資料指出，公園是民眾日常休閒、運動及親子活動場域，市府依不同年齡層需求改善設施，盼增加公園安全性及使用便利性。
市府指出，樹林頭公園新增扭腰器、漫步機等體健器材；長春公園增設遮陽網、滑步機、坐推器及休憩座椅，改善運動及親子活動環境。
市府表示，天公壇公園增設複合式滑梯及攀爬遊具，提供學齡兒童使用；香山公園則增設適合學齡前幼兒的搖搖馬，依不同年齡兒童需求規劃遊戲設施；左岸自行車道舊社段及仙宮公園也增設休憩座椅等。
市府指出，將持續盤點各區公園需求，逐步改善老舊遊具、體健及休憩設施，讓公園更加安全、便利且符合不同年齡層需求，打造幸福宜居竹市。
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