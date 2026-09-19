仙草茶、滷豆干沿途補給！竹縣新埔健走今登場 吃到終點再抽好禮

新竹縣新埔鎮「漫步新埔．健康同行」健走活動今天上午7時在照門公園登場，路線串聯霄裡溪、鹿鳴綠色隧道及客庄景點，現場另開放100個報名名額，沿途還能品嘗在地美食、參加摸彩，邀民眾走進客庄享受健康周末。

新埔鎮長陳英樓表示，新埔擁有優美自然景致與深厚客庄人文底蘊，本次健走活動特別規畫特色路線，沿途串聯霄裡溪水岸風光、鹿鳴林蔭綠色隧道及客庄馬賽克故事牆，讓民眾在健走過程中欣賞新埔自然美景與人文風貌，也能舒展身心、享受悠閒時光。

陳英樓指出，這次活動另一大亮點，是將健走與在地觀光、農業產業深度結合，特別邀集照門休閒農業發展協會、大墩山休閒農業發展協會及霄裡溪休閒農業發展協會等3大休閒農業團體，以及巨埔、鹿鳴、清水、新北、照門等5大社區發展協會與新埔鎮觀光導覽協會共同參與，希望透過健走帶領民眾認識新埔、品味在地特色。

活動現場各休閒農業區也帶來紅九愛玉、仙人掌冰、洛神花茶等特色農產品，並安排親子彩繪DIY體驗；健走路線沿途則設置由社區共同打造的美食補給站，準備養生茅狗茶、風味蓮子腸、仙草茶、滷豆干及手作茶餅乾等在地特色點心，讓參加民眾一路走、一路吃，感受新埔客庄的熱情與在地風味。

新埔鎮公所表示，除了已完成網路報名的民眾，活動現場另開放100個報名名額，數量有限。民眾完成現場報到即可領取活動紀念帽，走完全程並完成集章後，還可兌換活動紀念提袋及摸彩券。

摸彩獎項也特別加碼，包括液晶電視、高級腳踏車、烤箱及全家禮券等多項好禮，希望增加活動趣味性，鼓勵更多民眾走出戶外。

陳英樓邀請民眾相約新埔照門公園，漫步霄裡溪畔、欣賞自然景致，也品嘗在地特色美食，透過健走認識新埔休閒農業區及客庄特色，歡迎全家大小一起走進新埔，度過健康、充實的周末時光。

新竹縣新埔鎮「漫步新埔．健康同行」健走活動今天上午7時在照門公園登場，路線串聯霄裡溪、鹿鳴綠色隧道及客庄景點。圖／新埔鎮公所提供