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100元換200元！竹市加倍券開跑 果菜市場首日發2200張

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市「好市滿竹」加倍券今天開跑，民眾以100元可兌換200元消費券，首場在新竹果菜批發市場發放2200張，一早就湧現排隊人潮。圖／新竹市政府提供
新竹市「好市滿竹」加倍券今天開跑，民眾以100元可兌換200元消費券，首場在新竹果菜批發市場發放2200張，一早就湧現排隊人潮。圖／新竹市政府提供

新竹市「好市滿竹」加倍券今天開跑，民眾以100元可兌換200元消費券，首場在新竹果菜批發市場發放2200張，一早就湧現排隊人潮。市長高虹安到場發券，市府表示，活動共辦4場、將發放3萬張加倍券，盼搶攻中秋、雙十節慶買氣

高虹安表示，首場上午8時前就已出現大批排隊民眾，帶動果菜市場採買人潮。傳統市場不只是市民購買新鮮食材的重要場所，也承載地方生活記憶，市府選在中秋及雙十消費旺季推出加倍券，希望讓民眾省荷包，也替攤商增加生意。

市府指出，「好市滿竹」加倍券採「單周周六、雙周周三」方式辦理4場，日期分別為9月19日、9月23日、10月3日及10月7日，將在新竹市各公有市場陸續發放，共計3萬張。

民眾只要攜帶環保餐具或環保袋，即可在活動發放時段以100元現金兌換200元面額加倍券，並可在新竹市各公有市場比照現金使用，市府希望藉由消費回饋結合環保行動，增加市場人流及消費。

蔬菜公會理事長羅吉逢表示，加倍券確實能吸引更多民眾走進市場，增加攤商來客及生意，也讓消費者進一步認識果菜市場的新鮮食材，希望活動持續帶動買氣。

高虹安也表示，市府今年已編列約1350萬元改善新竹果菜批發市場環境及設備，並規畫明年度將修繕補助經費提高至2676萬元，推動果菜市場購物環境改善計畫，持續改善市場採買品質。

新竹市「好市滿竹」加倍券今天開跑，市長高虹安到場發券，盼搶攻中秋、雙十節慶買氣。圖／新竹市政府提供
新竹市「好市滿竹」加倍券今天開跑，市長高虹安到場發券，盼搶攻中秋、雙十節慶買氣。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹 買氣

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