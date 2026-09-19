快訊

中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額…董事示警明年恐破產重整

才入團一年多...「timelesz」25歲成員豬俁周杜涉傷害罪遭逮

家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市公所志工中秋烤肉今「喊卡」 余文忠：考量社會氛圍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所今天宣布原定於中秋節期間舉辦的志工中秋烤肉活動及市政顧問交流餐會將暫停辦理。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所今天宣布原定於中秋節期間舉辦的志工中秋烤肉活動及市政顧問交流餐會將暫停辦理。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所今天宣布原定於中秋節期間舉辦的志工中秋烤肉活動及市政顧問交流餐會將暫停辦理。苗栗市長余文忠表示，此舉係考量近期社會氛圍與各界建議，為避免造成志工與顧問的心理負擔，經慎重評估後決定順應民意，暫停辦理這次聚會。

苗栗市公所表示，為感謝無給職志工及市政顧問長年對市政發展與社區服務的默默付出，公所往年都會在中秋佳節前夕舉辦慰勞活動，促進交流並表達謝意。鑑於近日外部相關討論引發關注，連日來不少鄉親、志工及市政顧問陸續向市公所表達顧慮，擔心單純的慰勞美意因此失焦。

余文忠對此表示，市公所充分理解並重視鄉親與志工們的心聲，為確保基層服務夥伴能在無壓力的環境下繼續投入公共事務，同時維護活動傳達感謝的初衷，市公所決定體恤民意、暫停辦理今年的烤肉及餐會，要特別向期待佳節聚會的志工與顧問們表達誠摯的歉意，並對大家長期以來的無私奉獻致上最高敬意。

苗栗市公所強調，雖然實體餐會與烤肉活動暫停，但對志工與市政顧問的感謝絕不打折。未來公所仍會透過其他適切且合宜的方式，持續表達對大家最深切的肯定與關懷。

據了解，苗栗市長余文忠上任後，已連續兩年在中秋節期間辦理烤肉，地點在市公所前廣場，透過烤肉車提供餐點，今年原定第三年辦理的烤肉活動突然喊卡，除了受到外縣市有參選人辦餐會引發關注，選舉將屆避免惹議是主要考量。

苗栗 苗栗市 志工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打造中秋「烤肉舒適圈」！特力屋烤肉爐選購指南 豪華派、I人全入列

集結宮廟普渡愛心物資 汐止區江北里中秋前夕助弱勢

影／苗栗十方圓通寺護持會捐贈苗栗、恆春兩地醫院 神秘1879車號解密

憂檢調上門 楊植斗：取消募款餐會、摸彩「不願支持者擔心害怕」

相關新聞

100元換200元！竹市加倍券開跑 果菜市場首日發2200張

新竹市「好市滿竹」加倍券今天開跑，民眾以100元可兌換200元消費券，首場在新竹果菜批發市場發放2200張，一早就湧現排隊人潮。市長高虹安到場發券，市府表示，活動共辦4場、將發放3萬張加倍券，盼搶攻中秋、雙十節慶買氣。

桃園市民卡公車優惠21日全面改版 單趟最便宜只要4元

桃園市民卡過去被詬病虛實未整合，市府今年一月升級市區公車設備推市民卡APP二維碼乘車，但APP無法享實體卡優惠，經檢討改善，決定取消市民卡搭市區公車「買一送一」方案，APP與實體卡都改為票價折扣即時回饋，單趟最高折抵9元，辦法21日上路。

影／苗栗百歲人瑞今年大增57人 105歲李發義身體健朗被誤為是人瑞兒子

苗栗縣今年共有216名百歲人瑞，比去年159位足足多了57位，縣府迎接重陽節及表達敬老，將逐一前往慰訪祝賀，縣長鍾東錦昨天率先拜訪苗栗市105歲的李發義老先生，老人家精神矍鑠、身體健朗，看起來倒像是八十歲左右的長者，他平日喜歡游泳、走路及種花，李老先生平常還喜歡小酌一杯，飲食清淡。昨天適逢李發義的105歲生日，鍾東錦和立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、里長、議員為他祝壽、唱生日快樂歌，場面格外溫馨喜氣。

苗栗市公所志工中秋烤肉今「喊卡」 余文忠：考量社會氛圍

苗栗市公所今天宣布原定於中秋節期間舉辦的志工中秋烤肉活動及市政顧問交流餐會將暫停辦理。苗栗市長余文忠表示，此舉係考量近期社會氛圍與各界建議，為避免造成志工與顧問的心理負擔，經慎重評估後決定順應民意，暫停辦理這次聚會。

竹北藍白破局基層有情緒？邱臣遠：有藍營支持者喊「這次支持你」

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨參選人邱臣遠表示，地方確實存在藍白破局後的「基層情緒」，甚至有國民黨年輕支持者當面替他抱不平；他也定調竹北是民眾黨2026年「關鍵一役」，面對棄保強調「最終民調就是11月28日」。

影／苗栗十方圓通寺護持會捐贈苗栗、恆春兩地醫院 神秘1879車號解密

社團法人苗栗縣十方圓通寺護持會在道晟法師帶領下，長期投入公益、關懷偏鄉醫療，近年陸續捐贈醫療接駁車、福祉車及高端醫療設備給衛福部苗栗醫院等地方醫療機構，累積捐贈金額近1500萬元，昨天9月18日下午並在部苗舉辦苗栗醫院及部立恆春旅遊醫院聯合捐贈儀式，盼改善偏鄉長者、身心障礙者及弱勢族群就醫交通不便的問題，提升偏鄉醫療服務量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。