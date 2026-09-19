竹北藍白破局基層有情緒？邱臣遠：有藍營支持者喊「這次支持你」

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨參選人邱臣遠表示，地方確實存在藍白破局後的「基層情緒」，甚至有國民黨年輕支持者當面替他抱不平；他也定調竹北是民眾黨2026年「關鍵一役」，面對棄保強調「最終民調就是11月28日」。

邱臣遠接受代班主持人洪毓祥「飛碟晚餐」專訪，被問到藍白破局後，藍、白基層有何反應。邱臣遠說，確實有人替民眾黨抱不平，其中甚至包括藍營年輕支持者，他在地方碰過不少眷村二代、外省二代，直接向他表示，雖然自己是國民黨支持者，「但是我支持你，你一定要贏、要堅持住」。認為地方基層的情緒確實存在。

邱臣遠更直言，對民眾黨而言，「2026竹北這一站」是相當重要的關鍵一役，因此壓力也更大。他透露，參選竹北並非臨時決定，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲與他談了約半年，黨內雖採徵召，但實際曾進行民調，最後決定由他出戰。

邱臣遠說，早在竹北市長鄭朝方尚未決定轉戰新竹縣長、仍可能尋求竹北市長連任時，民眾黨就已決定竹北一定推派人選；直到鄭朝方改選縣長後，「一堆人要跑出來了」。他並表示，獲徵召後即辭去新竹市副市長職務，目前完全沒有公職，「也不是帶職參選」，就是破釜沉舟投入選戰。

隨藍白整合破局，竹北市長選戰進入三角督。邱臣遠坦言，三角督最後勢必回歸各自基本盤，中間選票也成為各陣營爭取重點；相較傳統政黨，他形容自己「沒有樁腳就靠雙腳、沒有財力就靠體力」，只能一戶一戶掃街、家戶拜訪。

對於近期各式民調以及棄保討論，邱臣遠則表明不受影響。他說，外界民調做來做去、希望操作棄保都沒有關係，「我們最終的民調就是11月28日那一天，就直接見真章」，這也是目前團隊面對選戰的態度。

竹北藍白整合歷經多次協調後破局，國民黨由吳旭智參選、民眾黨推出邱臣遠，兩人均已完成登記；民眾黨本月6日更宣布，新竹縣各級選舉不再受到藍白地方選舉合作協議拘束，讓竹北選戰的藍白競爭正式檯面化。