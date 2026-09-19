桃園市民卡公車優惠21日全面改版 單趟最便宜只要4元

桃園市民卡過去被詬病虛實未整合，市府今年一月升級市區公車設備推市民卡APP二維碼乘車，但APP無法享實體卡優惠，經檢討改善，決定取消市民卡搭市區公車「買一送一」方案，APP與實體卡都改為票價折扣即時回饋，單趟最高折抵9元，辦法21日上路。

桃園市民卡APP二年前因合作優惠店家銳減又頻頻當機，市府決定下架改版，但改版結果不盡人意，雖能刷QR碼搭公車，但無法享實體卡優惠，不僅審計單位點名，也被民代砲轟。市府表示，乘車服務與優惠折扣須從後端改程式資料，需要時間，因此分階段推出。

市府表示，21日起，市民卡APP開放綁定悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay三種電子支付，同時推出新的市民卡乘車優惠，原本基本票價「買一送一」方案將全面取消，取而代之的是即時折扣回饋，敬老卡與愛心卡每趟折5元，學生卡每趟折7元，一般卡每趟折9元，實體卡與市民卡APP都適用。

以65歲長者乘車為例，基本票價為9元，刷市民卡折抵5元，等於單趟基本票價只要4元。

桃園市交通局進一步說明，使用手機乘車碼搭車時，操作方式與實體電子票證相同，上車及下車都要掃碼，乘車中途不能改用實體卡或其他電子支付帳戶，否則可能影響扣款或優惠計算。

交通局也說，由於電子支付的身分綁定有最低年齡限制，12歲以下國小學生尚未開放使用市民限定乘車碼，須使用實體市民卡才有優惠。現階段APP也不支援敬老愛心卡點數扣抵，要用敬老愛心卡點數搭公車仍須使用實體卡。至於桃園捷運（含公車轉乘捷運優惠）開放使用市民卡乘車碼時程，預計配合桃園捷運綠線通車及相關系統建置進度推動，實際啟用時間另行公告，但實體卡公車轉乘捷運仍享優惠。

好用指南：https://typass.tycg.gov.tw/transit-code/guide

市民限定乘車碼QA：https://typass.tycg.gov.tw/frequently-question/index?forWhat=transit

市民限定乘車碼使用影片：https://youtube.com/shorts/RedEyTvag0g