影／苗栗百歲人瑞今年大增57人 105歲李發義身體健朗被誤為是人瑞兒子

苗栗縣今年共有216名百歲人瑞，比去年159位足足多了57位，縣府迎接重陽節及表達敬老，將逐一前往慰訪祝賀，縣長鍾東錦昨天率先拜訪苗栗市105歲的李發義老先生，老人家精神矍鑠、身體健朗，看起來倒像是八十歲左右的長者，他平日喜歡游泳、走路及種花，李老先生平常還喜歡小酌一杯，飲食清淡。昨天適逢李發義的105歲生日，鍾東錦和立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、里長、議員為他祝壽、唱生日快樂歌，場面格外溫馨喜氣。

縣府社會處表示，百歲人瑞的人生歷練與社會經驗豐富，堪稱是一本活著的歷史，足為年輕人學習與借鏡，儼然已成為國家的重要文化資產，鍾縣長及副縣長邱俐俐、賴香伶及縣長妻子陳美琦將陸續至各鄉鎮市慰訪百歲人瑞，致贈人瑞敬老禮金每人1萬元，並贈送玄米油及水晶米的敬老禮盒，也將轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛福部社會家庭署的金鎖片，祝願老寶貝們福、祿、壽三星高照。

鍾東錦首站拜訪李發義老先生，老人家親自站在門口等候，與旁人談笑風生，還有媒體人員將他當成是百歲人瑞的兒子。社會處表示，李老先生育有2子，目前都在台北工作，不定時會回家探視或電話聯繫。李發義祖籍江蘇南京，七十多年前與親友一起從大陸來台，因苗栗的裝飾陶瓷早年盛極一時，他和友人合夥經營陶瓷廠，雖然公司早已結束，但他的家中、庭院處處可見大小裝飾陶瓷工藝品，居家環境十分優雅。

「早睡早起身體好！」李老先生被問及養生秘訣時，爽朗地以7個字回應，他的母親活到103歲，鍾縣長直誇他的家族有長壽基因，以後會常來拜訪。苗栗縣今年百歲人瑞比去年一口氣增加了57人，鍾東錦認為可證明苗栗是宜居的「長壽之鄉」。

社會處指出，衛福部社會及家庭署提供的資料，苗栗縣今年216名百歲人瑞，其中苗栗市38人最多，其次為竹南鎮24人、後龍鎮23人、頭份市20人。其中最年長的女性為造橋鄉107歲的葉邱勤妹女士，最年長的男性為苗栗市108歲的黃興亮老先生。

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李發義老先生和苗栗縣政府社會處人員開心合影。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦9月18日率先慰訪百歲人瑞，讚許苗栗是「長壽之鄉」。記者胡蓬生／攝影

李發義老先生和妻子在住家院子合影。記者胡蓬生／攝影