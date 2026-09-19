影／苗栗十方圓通寺護持會捐贈苗栗、恆春兩地醫院 神秘1879車號解密

社團法人苗栗縣十方圓通寺護持會在道晟法師帶領下，長期投入公益、關懷偏鄉醫療，近年陸續捐贈醫療接駁車、福祉車及高端醫療設備給衛福部苗栗醫院等地方醫療機構，累積捐贈金額近1500萬元，昨天9月18日下午並在部苗舉辦苗栗醫院及部立恆春旅遊醫院聯合捐贈儀式，盼改善偏鄉長者、身心障礙者及弱勢族群就醫交通不便的問題，提升偏鄉醫療服務量能。

苗栗醫院表示，十方圓通寺近兩年持續關注苗栗地區偏鄉醫療資源與交通需求，陸續捐贈苗栗醫院民眾就醫醫療接駁車2輛及福祉車1輛，協助行動不便長者、身心障礙者及弱勢民眾往返醫療院所，提升就醫可近性。這份關懷更跨越苗栗、延伸至台灣最南端的恆春半島，接連捐贈恆春旅遊醫院醫療接駁車1輛、偏鄉醫療巡迴車使用的手持式超音波設備，還有心導管室專用的血管內超音波影像系統（IVUS）等醫療設備，並協助建置「南無阿彌陀佛」牙科診間，讓慈悲善念轉化為實際的醫療支持。

苗醫院長徐國芳表示，隨高齡化社會來臨，就醫交通已成為影響偏鄉民眾就醫可近性的重要因素之一。十方圓通寺捐贈的醫療接駁車及福祉車，不僅有效提升苗栗醫院服務偏鄉地區的服務量能，也讓行動不便長者、身障者及弱勢民眾能獲得更便利、友善的就醫無礙服務。每輛醫療接駁車及福祉車承載的不只是往返醫院的交通功能，更象徵社會對弱勢族群的關懷與守護。

苗栗縣長鍾東錦率衛生局、長照處、社會處參加昨天下午的捐贈儀式，苗栗市長余文忠也和多名里長、代表一起參加。捐贈典禮邀優樂合唱團接連公益演唱「流水年華」、「好好愛我」及「感恩的心」開場，來賓跟著音樂節奏打拍子一起哼唱，洋溢溫馨氣氛。會場停放十方圓通寺捐贈兩家醫院的4輛接駁車和福祉車，鍾東錦在十方圓通寺護持會道晟法師和來賓陪同下，參觀醫療車輛的內部設備和輪椅升降機的運作。

會場停放的4輛接駁車、福祉車都有相同的1879車號，象徵阿彌陀佛48大願中的第18願「十念必生願」，道晟法師分享自己多年前因腿部和膝蓋受傷行動不便的經驗，深深感受到連入廁、沐浴都困難，更不要說是到醫院就醫，有了醫療接駁車、福祉車到治療心血管疾病的高端醫療設備後，不論長輩、身障者或弱勢族群，會更有意願接受治療與復健，同時也降低急重症的死亡率。

苗栗醫院表示，十方圓通寺長期以實際行動支持公共醫療體系，從交通接送到醫療設備建置，愛心跨越地域，照亮偏鄉民眾的就醫之路。未來苗栗醫院也將持續精進醫療服務品質，深化公私協力，完善在地醫療照護網絡，讓每一份社會善意都能轉化為守護鄉親健康的力量。

會場停放的4輛接駁車、福祉車都有相同的1879車號，象徵阿彌陀佛48大願中的第18願「十念必生願」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣十方圓通寺護持會在道晟法師帶領下，長期關懷偏鄉醫療，近年陸續捐贈醫療接駁車、福祉車及高端醫療設備給衛福部苗栗醫院等地方醫療機構，累積捐贈金額近1500萬元，昨天下午並在部苗舉辦苗栗醫院及部立恆春旅遊醫院聯合捐贈儀式。記者胡蓬生／攝影

道晟法師分享自己多年前因腿部和膝蓋受傷行動不便的經驗，深深感受到連入廁、沐浴都困難，更不要說是到醫院就醫，有了醫療接駁車、福祉車到治療心血管疾病的高端醫療設備後，不論長輩、身障者或弱勢族群，會更有意願接受治療與復健，同時也降低急重症的死亡率。記者胡蓬生／攝影