單膝下跪許諾桃監中秋懇親會成大型求婚現場 見證一家三口幸福時刻

月圓人團圓，桃園監獄中秋懇親驚喜成求婚現場！一名收容人趁與女友、孩子合影時單膝下跪，牽手許下承諾，女方含淚點頭「我願意」孩子在旁見證，三人隨後留下月下合照，讓高牆內也綻放最甜蜜的家庭幸福時刻，也成為這一家人此生難忘的中秋團圓記憶。

桃園監獄本月16、17日辦理「收容人面對面懇親活動」，邀請家屬入監相聚，兩天共有254名收容人、471名家屬參與，讓久未相聚的親人得以擁抱交流、維繫情感。現場ㄑ也安排拍照留下團聚紀念，沒想到其中一組家庭竟意外捕捉到一個特別畫面。

一名年輕媽媽帶著孩子來到監所與爸爸相聚，三人打算在布置好的中秋場景前合影留念，正準備拍照之際，原本站著的收容人突然牽起女子的手，接著單膝跪下，向女方表達心意並求婚。這一跪，讓原本準備拍照的家屬和工作人員都愣了一下，卻也一同高興又緊張地見證這時刻。

幸好女方沒有讓這份等待落空，欣然答應求婚，窩在身旁的孩子，親眼見證爸爸向媽媽許下承諾。對孩子而言，這或許是一個長大後仍會記得的畫面；對父母而言，則是在特殊的人生階段，重新確認彼此與家庭的重要性。

桃園監獄表示，家庭支持對收容人改變具有重要力量，懇親活動提供的不只是見面機會，更是讓收容人重新感受自己仍與家庭緊緊相連。有人透過一頓飯、一段談話重新找回親情，也有人像這一家人一樣，在難得的相聚中留下值得一生記住的約定。

對這名收容人來說，這場求婚也是對伴侶與孩子的一種承諾，即使此刻身處高牆之內，家庭仍是他牽掛的人生一端，而這次意外留下的合照，也替一家人保存了中秋團圓最珍貴的一頁。

除了讓家人團聚，桃園監獄政風室也配合懇親活動辦理「中秋團圓反貪反詐暨反賄選」廉政宣導，透過有獎徵答向收容人及家屬說明常見詐騙手法。特別提醒「矯正黃牛」詐騙，若有人宣稱只要付錢，就能協助辦理假釋、調監等事項，民眾務必提高警覺，切勿因為急著幫助親人，反而落入詐騙陷阱；因應選舉，現場也同步宣導反賄選。

桃園監獄表示，未來將持續辦理多元親情支持及教化活動，讓收容人即使身處高牆，也能感受到家人始終存在的牽掛與支持，並把這份牽掛轉化為改變自己的力量，努力修補家庭關係，為重新回到家庭及社會做好準備。

矯正署桃園監獄這兩天辦理中秋節「收容人面對面懇親活動」，讓收容人與家屬有機會好好說話、看看彼此近況。兩天活動共有254名收容人、471名家屬參與。圖／桃園監獄提供

矯正署桃園監獄這兩天舉行中秋節「收容人面對面懇親活動」，其中有名受刑人當眾單膝下跪，向女友求婚，兩人的愛兒一同見證爸媽互許終身的時刻，相當感人。圖／桃園監獄提供

為了讓收容人及家屬在感受團圓溫情之餘，也能提升反貪、反詐及反賄選意識，桃園監獄政風室配合本次懇親活動辦理「中秋團圓反貪反詐暨反賄選」廉政宣導。圖／桃園監獄提供