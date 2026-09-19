竹北東區市場延宕 藍綠白互指責

竹北市長藍綠白對決，竹北東區市場改建成選戰攻防焦點。民眾黨縣議員林碩彥昨質疑，東區市場改建為水岸市集，經費從逾五億元暴增到近十四億元，尤其參選新竹縣長的竹北市長鄭朝方 任期將屆，倉促發包恐有履約風險。鄭朝方競選辦公室反擊，議員應監督縣府，為何改建行政審查要花二年多？

國民黨竹北市長參選人吳旭智說，市場建設仰賴縣府與公所合作，不應陷入對抗式治理。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠團隊回應，重大工程變更應前，應有前置審議及公開機制，盼建立制度。

年底選戰焦點之一在新竹縣，竹北市長藍白合破局，更牽動縣長選情。竹北東區市場改建由前市長何淦銘推動，鄭朝方上任後又變更為水岸市集。鄭朝方六月曾批評改建案配合縣府都市設計審查等行政流程，須等數月到一年；縣府澄清，鄭上任後終止原計畫並重新提案，才使程序需重新辦理。

林碩彥昨指出，竹北市公所應說明原計畫解約花了多少錢？東區市場改為水岸市集後，工程經費從五點五億元增至近十四億元，鄭朝方竹北市長任期只剩數月，若此時發包，下任市長若因應民意檢討設計、招商或營運方向，恐衍生停工、契約變更及廠商求償。

鄭朝方競辦發言人羅子淮回應，若議員認為竹北市公所行政有問題，應回到制度討論，可參選市民代表參與地方自治，「否則隔空指責，終究只是政治口水」；縣議員應監督縣府，追問縣府為何行政審查耗費近二年。

羅也批國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，應正視國際團隊帶來的美學可能性。徐欣瑩競選發言人徐維遠說，把事情做好不能當成延宕與增加預算的理由。