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大園警分局新坡派出所長交接 王國鈞履新地方寄予厚望

聯合報／ 記者陳恩惠／即時報導
桃園市警局大園分局新坡派出所今天進行新舊任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南主持，新任所長王國鈞歷練完整，地方期許打造警民一家親。圖／大園分局提供
桃園市警局大園分局新坡派出所今天進行新舊任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南主持，新任所長王國鈞歷練完整，地方期許打造警民一家親。圖／大園分局提供

桃園市警局大園分局新坡派出所今天進行新舊任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南主持，地方民代與觀音區長劉草典均到場觀禮。新任所長王國鈞接任，地方各界寄予厚望，期許共同打造警民一家親的良好互動。

現年43歲新任所長王國鈞，於2006年考取四等警察特考，基層歷練豐富。他曾於龍潭分局石門派出所、大園分局潮音派出所服務，2016年考取中央警察大學二技。

畢業後歷任新北市警局刑事警察大隊偵查員、林口偵查隊分隊長及樹林交通分隊分隊長，因工作表現傑出，獲得上級賞識，陸續升任樹林分局彭厝派出所所長與林口分局明志派出所所長，資歷完整且深獲基層與地方肯定。

副分局長陳昆南強調，王國鈞從基層一步一腳印做起，極為了解第一線同仁的辛勞與實務需求。由於觀音地區同時涵蓋農業區、工業區及沿海地帶，治安與交通環境具備多元發展特性，需要兼具實務經驗與領導能力的基層幹部維護。

大園分局表示，肯定王國鈞過去在各項警職期間的優異表現、品格操守及工作能力，期許他發揮豐富的實務經驗，帶領同仁落實治安維護與交通安全，同時體恤部屬，迅速掌握轄區特性，深化警民合作關係。

大園分局說，新任所長王國鈞，現年3歲於2006年考取四等警察特考，基層歷練豐富。他曾於龍潭分局石門派出所、大園分局潮音派出所服務，2016年考取中央警察大學二技。畢業後歷任新北市警局刑事警察大隊偵查員、林口偵查隊分隊長及樹林交通分隊分隊長，因工作表現傑出，獲得上級賞識，陸續升任樹林分局彭厝派出所所長與林口分局明志派出所所長，資歷完整且深獲基層與地方肯定。圖／大園分局提供
大園分局說，新任所長王國鈞，現年3歲於2006年考取四等警察特考，基層歷練豐富。他曾於龍潭分局石門派出所、大園分局潮音派出所服務，2016年考取中央警察大學二技。畢業後歷任新北市警局刑事警察大隊偵查員、林口偵查隊分隊長及樹林交通分隊分隊長，因工作表現傑出，獲得上級賞識，陸續升任樹林分局彭厝派出所所長與林口分局明志派出所所長，資歷完整且深獲基層與地方肯定。圖／大園分局提供

桃園市警局大園分局新坡派出所今天進行新舊任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南（中）主持，新任所長王國鈞歷練完整，地方期許打造警民一家親。圖／大園分局提供
桃園市警局大園分局新坡派出所今天進行新舊任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南（中）主持，新任所長王國鈞歷練完整，地方期許打造警民一家親。圖／大園分局提供

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