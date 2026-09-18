蘆竹分隊於至光明國小，針對校園三至六年級學生及老師們辦理「沉浸式」消防防災體驗活動。圖：蘆竹分隊提供

桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於今（18）日至光明國小，針對校園三至六年級學生及老師們辦理「沉浸式」消防防災體驗活動，透過實際操作與情境體驗，將消防安全知識從課堂帶進現場，讓學童在親身體驗中學習火災應變、急救技能及居家防火觀念，化身守護自己與家人的「防災小尖兵」。

蘆竹分隊期盼孩子們將今天學到的防災知識帶回家，成為家庭中的小小防災宣導員，讓安全觀念從校園延伸至每個家庭。圖：蘆竹分隊提供

蘆竹分隊提到，此次活動規劃四大主題體驗區，讓學生透過「看得到、摸得到、做得到」的方式，建立正確防災觀念。第一，「火場求生」體驗。模擬火災現場情境中，讓學生實際感受煙霧環境下的視線受阻與行動困難，學習火場逃生時應降低姿勢、尋找安全避難方向，並了解「關門阻煙」的重要性，建立正確的火場逃生觀念。

學生實際進行胸外按壓，認識發現有人倒下時應立即求救、撥打119並儘早施行CPR及使用AED的重要性。圖：蘆竹分隊提供

第二， 「自身著火應變」及滅火實作。消防員透過情境模擬，教導學生若衣物不慎起火，應立即「停下、躺下、滾動」降低傷害，同時安排滅火器實際操作，帶領學生熟悉「拉、瞄、壓、掃」口訣，在安全環境下體驗滅火器的正確使用方式，培養面對火災時冷靜應變的能力。

第三， 「守護心跳」CPR與AED。由消防人員示範心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）的操作方式，讓學生實際進行胸外按壓，認識發現有人倒下時應立即求救、撥打119並儘早施行CPR及使用AED的重要性，從小建立「人人都能救人」的急救觀念。

第四，「居家安全小尖兵」CO防範與防火宣導。針對居家常見的火災及一氧化碳（CO）中毒風險，消防員透過互動問答及生活情境，教導學生辨識家中熱水器、瓦斯及用電安全問題，提醒使用燃氣熱水器時應保持良好通風，並鼓勵學生回家後化身「防災小督導」，與家人一起檢視居家環境，將安全觀念帶回家庭。

蘆竹分隊長葉昱麟表示，消防防災教育如果只停留在課本與口頭宣導，學生不一定能真正理解火災及緊急事故發生時該如何應變，因此透過火場逃生體驗、滅火器操作、CPR與AED等，讓學生親身感受並反覆練習，把「知道怎麼做」轉化成「遇到狀況真的做得到」，也期盼孩子們將今天學到的防災知識帶回家，成為家庭中的小小防災宣導員，讓安全觀念從校園延伸至每個家庭。

第三大隊長吳家豪提醒，9月21日即將迎來「國家防災日」，地震發生時應牢記「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，優先保護頭頸部，並遠離窗戶、玻璃及可能掉落的物品；平時也應做好居家防震準備，固定家具、準備緊急避難包，並熟悉住家及學校的避難路線。防災沒有年齡限制，從小建立正確的地震應變觀念，才能在真正發生災害時，冷靜保護自己，也協助身邊的人安全避難。

本文章來自《桃園電子報》。原文：響應國家防災日！蘆竹消防攜手光明國小 安全觀念向下扎根