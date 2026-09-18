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桃園9/20辦特寵認養　多種鸚鵡、龜、蛇、鬃獅蜥找家

中央社／ 18日電

桃園市動物保護處今天表示，將於20日下午1時於南昌動物保護教育園區舉辦非犬貓特殊寵物認養活動，開放認養動物包括鬃獅蜥、蜜袋鼯及亞馬遜鸚鵡、球蟒、蘇卡達象龜等多種蛇、龜、鸚鵡類。

動保處表示，民眾飼養寵物日益多元，動保處也陸續收容棄養或走失的非犬貓寵物，在公告無人領回後，透過認養活動尋找合適家庭。

動保處說，本次開放認養動物包括鬃獅蜥、鵪鶉、黃金鼠、蜜袋鼯、小太陽鸚鵡、虎皮鸚鵡、玄鳳鸚鵡、吸蜜鸚鵡、紅腹側頸龜、王蛇、球蟒、蘇卡達象龜、錦龜及亞馬遜鸚鵡等，名單將持續更新，並公告於動保處官網及臉書。

動保處也說，認養人須年滿18歲、設籍桃園市，並攜帶身分證及適合的動物運輸籠；蘇卡達象龜、亞馬遜鸚鵡屬指定認養物種，須另經書面審核及家訪；所有認養人均須現場參加生命教育課程，若有退養紀錄，將不得再參與本活動。

桃園 寵物 認養

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