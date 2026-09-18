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基層歷練豐富 王國鈞接大園分局新坡派出所所長

桃園電子報／ 桃園電子報

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新任新坡派出所所長王國鈞現年43歲。圖：警方提供

桃園市大園警分局新坡派出所於今(18)日辦理新卸任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南主持，市議員吳進昌、許更生、徐其萬、游吾和等人助理、觀音區區長劉草典到場觀禮，期許新任所長王國鈞能有更好的表現，與地方上維持「警民一家親」的良好互動。

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大園分局新坡派出所於今(18)日辦理新卸任所長交接布達典禮，由副分局長陳昆南主持。圖：警方提供

大園分局提到，新任新坡派出所所長王國鈞現年43歲，民國95年考取四等警察特考，曾於龍潭分局石門派出所、大園派出所、潮音派出所服務，於105年考取中央警察大學二技，畢業後歷任新北市政府警察局刑事警察大隊偵查員、林口偵查隊分隊長、樹林交通分隊分隊長，後來經上級拔擢升任樹林分局彭厝派出所所長及林口分局明志派出所所長一職，各級長官及地方上都對他的表現相當看好。

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地方人士出席典禮，期許新坡派出所新任所長王國鈞能有更好的表現，與地方上維持「警民一家親」的良好互動。圖：警方提供

觀音地區兼具農業地區、工業區及沿海地區等多元發展特性，相信所長以過去累積的經驗，將有助於迅速掌握轄區特性，帶領同仁做好治安維護及為民服務工作。

陳昆南表示，王國鈞一路從基層員警做起，深知第一線員警的工作內容與辛勞，歷任各項警職期間表現優異，無論品格操守及工作能力均深獲肯定，期許他能運用豐富的實務經驗與領導能力，帶領員警維護轄區治安及交通安全，並成為一位體恤部屬好所長。

本文章來自《桃園電子報》。原文：基層歷練豐富 王國鈞接大園分局新坡派出所所長

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