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桃消大有分隊與桃園親子館合作 幼童上地震體驗車學防災

桃園電子報／ 桃園電子報

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透過地震體驗車、互動宣導及有獎徵答等方式，讓親子在遊戲與實際體驗中認識地震，學習正確的避難觀念。圖：大有分隊提供

為提升幼兒及家長的防震避難知識，桃園市消防局第一大隊大有分隊將於今（18）日與桃園親子館合作辦理「防震宣導活動」，透過地震體驗車、互動宣導及有獎徵答等方式，讓親子在遊戲與實際體驗中認識地震，學習正確的避難觀念。

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藉由此次活動，讓防災教育從小扎根，讓孩子成為家庭中的「防災小尖兵」，與家人一起做好防震準備。圖：大有分隊提供

大有分隊提到，活動現場將安排地震體驗車，讓參與民眾實際感受地震搖晃情境，並由消防人員教導地震發生時應採取「趴下、掩護、穩住」的正確避難動作，以及如何選擇安全位置、避免掉落物傷害。另透過有獎徵答與互動問答，讓小朋友在輕鬆的氣氛中加深防震知識，將學到的防災觀念帶回家。

大有分隊表示，地震無法預測，更需要平時做好準備，尤其幼兒面對突發狀況時容易緊張，更應透過親子共同學習與實際演練，建立正確的防震觀念。希望藉由此次活動，讓防災教育從小扎根，讓孩子成為家庭中的「防災小尖兵」，與家人一起做好防震準備。

大有分隊長洪正諺提醒，地震發生時不要急著往外跑，應先保護自身安全，採取「趴下、掩護、穩住」的避難原則，待搖晃停止後再依現場狀況進行疏散。平時也應準備緊急避難包，並與家人討論約定集合地點，才能在災害發生時從容應變。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消大有分隊與桃園親子館合作 幼童上地震體驗車學防災

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