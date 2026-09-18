中壢分局舉行興國、中福及內壢派出所新任所長布達典禮，由警務員李舜程接任興國派出所所長、巡官陳建龍接任中福派出所所長、警務員黃彥捷接任內壢派出所所長。圖：中壢分局提供

桃園市中壢警分局今(18)日上午舉行興國、中福及內壢派出所新任所長布達典禮，由警務員李舜程接任興國派出所所長、巡官陳建龍接任中福派出所所長、警務員黃彥捷接任內壢派出所所長。分局長林鼎泰期勉新任所長迅速掌握轄區特性，落實勤務銜接，結合地方力量，共同維護治安、交通秩序，提供市民優質警政服務。

中壢分局長林鼎泰強調，派出所是維護治安及服務民眾的第一線，新任所長應發揮執行力，帶領員警落實各項勤務，並與地方保持良好溝通，凝聚警民合作力量。圖：中壢分局提供

中壢分局表示，新任興國派出所警務員兼所長李舜程，曾任八德分局保安民防組巡官、中壢分局仁愛、興國及普仁派出所巡官兼副所長，以及中福派出所警務員兼所長，熟悉基層勤務及轄區治安工作。

新任中福派出所巡官兼所長陳建龍，曾任楊梅分局督察組巡官、草湳派出所巡官兼副所長、中壢分局偵查隊分隊長及內壢派出所巡官兼所長，具備刑案偵查與派出所管理經驗。

新任內壢派出所警務員兼所長黃彥捷，中央警察大學公共安全學系第84期畢業，曾任中壢分局督察組及秘書室巡官、普仁、文化及中壢派出所巡官兼副所長，以及桃園市警察局犯罪預防科警務員，具備內外勤歷練與犯罪預防工作經驗。

林鼎泰指出，轄內大專院校、工業區、購物中心及重劃區密集，人口往來頻繁，治安與交通勤務繁重。分局持續透過整體勤務規劃，推動肅槍、掃黑、緝毒、靖黃、打詐及防詐宣導，查緝各類犯罪並攔阻詐騙，守護民眾生命財產安全；交通方面，持續取締危險駕車等重大違規，落實大型活動交通疏導，並與環保局、監理站聯合執行「靜桃專案」，取締噪音車輛，維護道路安全與居住安寧。

林鼎泰強調，派出所是維護治安及服務民眾的第一線，新任所長應發揮執行力，帶領員警落實各項勤務，並與地方保持良好溝通，凝聚警民合作力量。未來將持續以治安、交通、警政服務及警察風紀為工作重點，回應民眾需求，營造安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢3派出所所長履新 分局長期勉持續營造安心生活環境