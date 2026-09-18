快訊

低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢3派出所所長履新 分局長期勉持續營造安心生活環境

桃園電子報／ 桃園電子報

s 27140108 0 result
中壢分局舉行興國、中福及內壢派出所新任所長布達典禮，由警務員李舜程接任興國派出所所長、巡官陳建龍接任中福派出所所長、警務員黃彥捷接任內壢派出所所長。圖：中壢分局提供

桃園市中壢警分局今(18)日上午舉行興國、中福及內壢派出所新任所長布達典禮，由警務員李舜程接任興國派出所所長、巡官陳建龍接任中福派出所所長、警務員黃彥捷接任內壢派出所所長。分局長林鼎泰期勉新任所長迅速掌握轄區特性，落實勤務銜接，結合地方力量，共同維護治安、交通秩序，提供市民優質警政服務。

s 27140104 0 result
中壢分局長林鼎泰強調，派出所是維護治安及服務民眾的第一線，新任所長應發揮執行力，帶領員警落實各項勤務，並與地方保持良好溝通，凝聚警民合作力量。圖：中壢分局提供

中壢分局表示，新任興國派出所警務員兼所長李舜程，曾任八德分局保安民防組巡官、中壢分局仁愛、興國及普仁派出所巡官兼副所長，以及中福派出所警務員兼所長，熟悉基層勤務及轄區治安工作。

新任中福派出所巡官兼所長陳建龍，曾任楊梅分局督察組巡官、草湳派出所巡官兼副所長、中壢分局偵查隊分隊長及內壢派出所巡官兼所長，具備刑案偵查與派出所管理經驗。

新任內壢派出所警務員兼所長黃彥捷，中央警察大學公共安全學系第84期畢業，曾任中壢分局督察組及秘書室巡官、普仁、文化及中壢派出所巡官兼副所長，以及桃園市警察局犯罪預防科警務員，具備內外勤歷練與犯罪預防工作經驗。

林鼎泰指出，轄內大專院校、工業區、購物中心及重劃區密集，人口往來頻繁，治安與交通勤務繁重。分局持續透過整體勤務規劃，推動肅槍、掃黑、緝毒、靖黃、打詐及防詐宣導，查緝各類犯罪並攔阻詐騙，守護民眾生命財產安全；交通方面，持續取締危險駕車等重大違規，落實大型活動交通疏導，並與環保局、監理站聯合執行「靜桃專案」，取締噪音車輛，維護道路安全與居住安寧。

林鼎泰強調，派出所是維護治安及服務民眾的第一線，新任所長應發揮執行力，帶領員警落實各項勤務，並與地方保持良好溝通，凝聚警民合作力量。未來將持續以治安、交通、警政服務及警察風紀為工作重點，回應民眾需求，營造安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢3派出所所長履新 分局長期勉持續營造安心生活環境

中壢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

壢警空拍機揪交通瓶頸 改善青埔國小周邊壅塞問題

龜山7旬翁失蹤4天找到了！派出所接力調監視器尋蹤跡

開學日到！中壢警動員11派出所、交通中隊護童安全返校

大園交流道垃圾亂象多 桃市府科技執法已抓35件

相關新聞

媲美商務飯店！拱天宮第二香客大樓明起開業 鍾東錦、陳超明贈匾祝賀

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮耗時3年籌建的第二香客大樓，日前主體建物落成後，前期裝修營運準備已陸續就緒，將自明（19）日起正式開業，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明分別贈匾「駿業緣欣」、「華堂瑞彩」祝賀，廟方也歡迎各地遊客到拱天宮參香時多加利用。

新竹棒球場未驗收先開打？竹市府：9月14日已完成驗收外界勿誤導視聽

新竹棒球場目前已竣工並進入驗收階段，有議員質疑市府要花3000萬元且挪用教育發展基金選手經費辦開幕活動，媒體則報導「新竹棒球場未完成驗收即舉辦開幕表演賽」；市府今嚴正駁斥，強調棒球場改善工程包含結構補強、排水系統及人工草皮等項目，已於今年9月14日完成驗收，絕無「未驗收先開打」的情形。

漏水髒亂、裸露管線全改善 鄭朝方翻新竹北三民地下道

新竹縣竹北市三民路地下道人行空間改善工程完工，竹北市長鄭朝方今開箱改善成果。工程針對防水、照明、牆面、管線、圍欄及階梯全面整修，翻轉過去昏暗、漏水又髒亂的通行環境，讓地下道視野更開闊，也提升夜間通行安全。

一碗牛汶水傳承客家老味道 答嘴鼓獲桃園客家星級粄食五星肯定

桃園客家傳統好滋味再獲肯定！位於桃園中壢的「答嘴鼓傳統甜品小舖－阿婆ㄟ客家味緒」，在「2026桃園客家星級粄食推薦」中，以招牌牛汶水及米篩目冰獲得評審青睞，榮獲最高五星推薦，成為本屆36家星級店家中唯一五星店家。

亞矽創招商啟動！青埔1.7萬坪精華地拚AI新聚落

桃園青埔再拚AI產業新聚落！桃園市政府昨宣布亞矽創招商啟動，釋出約5.6公頃、逾1.7萬坪雙基地，除鎖定AI應用創新研發，更要求產二基地六成以上作產業使用，住宅基地須引進200房以上五星級旅館及複合商場，並規劃托育、運動中心。

桃企聯十周年交棒張育美 賴總統低調現身談產業布局

桃園市長張善政昨晚出席桃園企業聯合會十周年慶暨理事長交接典禮，賴清德總統低調現身並致詞，聚焦桃園產業聚落、AI浪潮及全球供應鏈變化，中央與地方同場談產業發展，為企業聯合會邁入下一個10年揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。