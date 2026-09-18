媲美商務飯店！拱天宮第二香客大樓明起開業 鍾東錦、陳超明贈匾祝賀

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮耗時3年籌建的第二香客大樓，日前主體建物落成後，前期裝修營運準備已陸續就緒，將自明（19）日起正式開業，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明分別贈匾「駿業緣欣」、「華堂瑞彩」祝賀，廟方也歡迎各地遊客到拱天宮參香時多加利用。

拱天宮徒步往北港進香人數年年創新高，今年進香報名人數直逼50萬人，原先香客大樓早已無法負荷進香人潮，廟方自3年前開始動工新建第二香客大樓，於今年7月21日順利落成；A、B兩棟4層樓建築共規畫82間套房、5間團體通鋪，以及專為個人香燈腳或青年背包客設計的膠囊旅館共54床位。

拱天宮秘書林幸福表示，新建香客大樓仍以服務為目的，內部設施媲美商務飯店，標定房價（香油錢）性價比極高，每晚膠囊床位500元、雙人房2000元、4人房2800元、家庭房3200元。最特別的是「不提供」早餐及其他餐飲服務，主要是希望入住香客能多到白沙屯聚落走走與消費，幫助居民創收。

今天上午11點左右，在主委洪文華、副主委林文敦、總幹事陳春發等多位管理委員見證下，舉辦縣長鍾東錦、立委陳超明致賀開業的「駿業緣欣」、「華堂瑞彩」揭匾儀式。

鍾東錦表示，白沙屯拱天宮不僅是苗栗的信仰中心，更是享譽全國的宗教聖地，每年徒步進香展現強大的民間信仰凝聚力與文化生命力，在宗教文化傳承、社會公益賑濟及地方發展上，皆樹立了多項全國標竿，令人無比敬佩。第二香客大樓的落成，正是「駿業宏開、善緣欣榮」的完美體現，不僅大幅提升接待能量，更為遠道而來的香燈腳提供如家一般溫暖舒適的休憩空間。

另外，拱天宮與育達科技大學餐旅經營系昨正式簽訂產學合作，在營運方面，導入飯店級標準化房務，全面提升服務品質。

拱天宮耗時3年籌建的第二香客大樓，將自明（19）日起正式開業。記者吳傑沐／攝影

拱天宮第二香客大樓正式開業前夕，今天舉辦縣長鍾東錦、立委陳超明致賀開業的「駿業緣欣」、「華堂瑞彩」揭匾儀式。記者吳傑沐／攝影

拱天宮秘書林幸福表示，新建第二香客大樓以服務為目的，「不提供」早餐及其他餐飲服務，主要是希望入住香客能多到白沙屯聚落消費，幫助居民創收。記者吳傑沐／攝影