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竹北通學不只缺公車 吳旭智提數據平台整合學生交通需求

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣快捷9號因應學生通學需求，10月1日起平日將由33班增至41班。圖／吳旭智提供
新竹縣快捷9號因應學生通學需求，10月1日起平日將由33班增至41班。圖／吳旭智提供

新竹縣快捷9號因應學生通學需求，10月1日起平日將由33班增至41班。國民黨竹北市長參選人吳旭智今表示，增班可紓解尖峰需求，但竹北通學不能只靠單一路線，應整合高中量能、公車YouBike及校園交通，盤點完整通學路網。

吳旭智今天上午前往快捷9號站點了解學生搭乘情形。他表示，快捷9號串聯竹北各大社區、新竹縣政府、高鐵新竹站，以及六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中、新竹高商及陽明交大等校，是竹北學生跨區通學的重要路線。

縣府日前宣布，快捷9號10月1日起平日新增往返8班，由33班增至41班，其中勝利八街端新增上午6時40分及下午5時10分等班次，盼紓解早晨上學及課後尖峰需求。

吳旭智指出，兩年來陸續接獲家長反映，早尖峰部分後段站點學生有時無法上車，六家高中學生課後輔導結束後也有班次銜接問題。此次增班雖可立即改善部分需求，但學生通學還牽涉高中在地就學量能，若竹北高中供給不足，學生跨區到新竹市就學增加，也會提高公共運輸及家長接送壓力。

他認為，後續應持續檢視快捷公車各站上下車人數、滿載率及候車時間，同時盤點YouBike與短程接駁。他說，竹北近月陸續增加YouBike站點，但現場也有學生反映部分站點車輛不足，除增站外，仍須改善調度，並透過安全的人行、自行車環境補足「最後一公里」。

校園周邊交通也是改善重點。吳旭智表示，學生下車後的人行環境、路口號誌及家長接送車流，都應與公車、自行車路網一併規畫，避免各項運具彼此衝突。

他並主張建立「縣府公所聯合數據平台」，整合學生住籍與就學分布、公車滿載率、YouBike騎乘熱區及交通事故熱點，以數據精準調配交通資源；由縣府統籌快捷公車路線與高中教育資源，公所負責人行環境、YouBike站點及校園周邊巷弄交通改善。

另針對縣議員蔡志環、斗崙里長張婉媃提出縣政二路南段增設站點、規畫快捷9號支線接駁高鐵新竹站等建議，吳旭智表示，也可納入後續整體通學路網評估。

吳旭智指出，兩年來陸續接獲家長反映，早尖峰部分後段站點學生有時無法上車，六家高中學生課後輔導結束後也有班次銜接問題。圖／吳旭智提供
吳旭智指出，兩年來陸續接獲家長反映，早尖峰部分後段站點學生有時無法上車，六家高中學生課後輔導結束後也有班次銜接問題。圖／吳旭智提供

吳旭智今天上午前往快捷9號站點了解學生搭乘情形。圖／吳旭智提供
吳旭智今天上午前往快捷9號站點了解學生搭乘情形。圖／吳旭智提供

吳旭智指出，兩年來陸續接獲家長反映，早尖峰部分後段站點學生有時無法上車，六家高中學生課後輔導結束後也有班次銜接問題。圖／吳旭智提供
吳旭智指出，兩年來陸續接獲家長反映，早尖峰部分後段站點學生有時無法上車，六家高中學生課後輔導結束後也有班次銜接問題。圖／吳旭智提供

竹北 吳旭智 公車 YouBike 學生

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