新竹棒球場未驗收開打、自由車場道士誦經 高虹安闢謠還原真相

新竹市立自由車場日前遭爆工地竟出現道士誦經畫面，新竹棒球場則被爆出「未完成驗收即舉辦開幕表演賽」，兩項議題引發熱議；對此，市長高虹安稍早在臉書發文，她說，選舉愈來愈近，不實訊息、移花接木的舊照片與刻意影射也愈來愈多，她雖不隨謠言起舞，卻有責任將事實說清楚，目前棒球場已完成驗收，她更沒有請道士來自由車場作法。

高虹安說，新竹棒球場改善工程9月14日已完成驗收，目前正進行啟用前的各項準備工作，也正籌備舉辦重啟開幕賽。所謂「未驗收就舉辦開幕賽」完全不是事實。真正「未竣工、未驗收就開打」的，是前市府在2022年7月舉辦的中職賽事。如今的市府不會重蹈覆轍，球場安全與工程品質一定嚴格把關。

另外，高虹安指出，一位民進黨議員在臉書貼出自由車場進行民俗儀典的照片，影射她請道士到場作法；隨後更有大量側翼帳號利用我的照片進行AI改圖、生成影片，散播不實訊息。

事實是，該照片拍攝於去年3月施工期間，該儀典由承攬廠商自行安排，並非市府辦理，更與目前工程狀況無關。拿一年多前的舊照片，刻意隱去時間與背景，再用AI變造內容影射她和市府，就是混淆視聽、誤導大眾，非常不可取。

高虹安說，選舉可以競爭，政策可以辯論，但不能讓舊照片、變造內容與不實訊息取代事實，呼籲媒體善盡查證責任，公正、完整呈現事實。

市府教育處說明，照片中自由車場的道士誦經儀式是去年3月6日自由車場施工期間，由承攬廠商朝勝營造事業股份有限公司自行安排的民俗活動，並非市府辦理。市府尊重在地民俗信仰，相關儀式與工程施工品質及安全並無關聯，工程相關作業是依契約及相關規範辦理。

針對棒球場驗收議題，市府工務處指出，市府此次辦理棒球場改善工程，從結構安全、排水系統到場地設施，均依契約及相關規範辦理檢驗，並已於9月14日完成驗收。