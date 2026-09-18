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竹縣青年友善全國第2 楊文科談8年施政「讓青年安心成家」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
社福方面，敬老及愛心卡10月起將加碼至1000點，並擴大折抵長照交通接送服務，12月1日起再開放診所掛號費、農會及合作藥局使用；營養午餐五大升級方案也已上路。圖／新竹縣政府提供
社福方面，敬老及愛心卡10月起將加碼至1000點，並擴大折抵長照交通接送服務，12月1日起再開放診所掛號費、農會及合作藥局使用；營養午餐五大升級方案也已上路。圖／新竹縣政府提供

天下雜誌」公布2026年「縣市調查」及首度推出的「青年友善城市調查」，新竹縣青年友善城市拿下非六都第1、全國第2，「永續幸福城市大調查」也較去年進步10名，居非六都第4。新竹縣長楊文科表示，8年任期即將告一段落，看到這份成績單相當欣慰，也感謝縣府團隊與鄉親一路支持。

楊文科表示，這8年來縣府持續推動「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」四大施政主軸，一路上有肯定，也有需要再努力的地方；新竹縣快速成長，城市發展不只是追求建設與數字，更希望讓年輕人願意留下、安心成家，讓縣民感受到生活環境持續改善。

「天下雜誌」今年首度進行「青年友善城市調查」，從「職涯展望」、「安心成家」及「綜合施政」3大面向評比，新竹縣獲非六都第1、全國第2，其中「職涯展望」及「綜合施政」均居非六都第1。縣府指出，受竹科及周邊產業鏈發展帶動，近年持續吸引科技人才及年輕家庭移居，也帶動就業與人口成長。

在「永續幸福城市大調查」部分，新竹縣今年總排名較去年前進10名，居非六都第4，人口總增加率、營利事業銷售額年增率等指標位居前段，其中經濟、文教面向均拿下非六都第1。

縣府表示，社福方面，敬老及愛心卡10月起將加碼至1000點，並擴大折抵長照交通接送服務，12月1日起再開放診所掛號費、農會及合作藥局使用；營養午餐五大升級方案也已上路，另持續增設非營利幼兒園及臨時托育據點，減輕家庭育兒負擔。

經濟建設方面，AI智慧園區已有智邦科技、普生、緯創資通及義隆電子等企業進駐，縣府預估可創造逾4000個就業機會及上千億元產值。教育部分則推動總圖書館、美術館及「高中五大方案」，包括新設竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校，以及文興國中、自強國中改制完全中學，提升在地就學量能。

楊文科表示，調查成績是鼓勵也是責任，縣府未來仍會持續強化城市競爭力與宜居環境，讓新竹縣在快速成長下兼顧產業、教育與生活品質。

在「永續幸福城市大調查」部分，新竹縣今年總排名較去年前進10名，居非六都第4，人口總增加率、營利事業銷售額年增率等指標位居前段，其中經濟、文教面向均拿下非六都第1。圖／新竹縣政府提供
在「永續幸福城市大調查」部分，新竹縣今年總排名較去年前進10名，居非六都第4，人口總增加率、營利事業銷售額年增率等指標位居前段，其中經濟、文教面向均拿下非六都第1。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科表示，8年任期即將告一段落，看到這份成績單相當欣慰，也感謝縣府團隊與鄉親一路支持。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科表示，8年任期即將告一段落，看到這份成績單相當欣慰，也感謝縣府團隊與鄉親一路支持。圖／新竹縣政府提供

新竹縣青年友善城市拿下非六都第1、全國第2，「永續幸福城市大調查」也較去年進步10名，居非六都第4。圖／新竹縣政府提供
新竹縣青年友善城市拿下非六都第1、全國第2，「永續幸福城市大調查」也較去年進步10名，居非六都第4。圖／新竹縣政府提供

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