新竹棒球場未驗收先開打？竹市府：9月14日已完成驗收外界勿誤導視聽

新竹棒球場目前已竣工並進入驗收階段，有議員質疑市府要花3000萬元且挪用教育發展基金選手經費辦開幕活動，媒體則報導「新竹棒球場未完成驗收即舉辦開幕表演賽」；市府今嚴正駁斥，強調棒球場改善工程包含結構補強、排水系統及人工草皮等項目，已於今年9月14日完成驗收，絕無「未驗收先開打」的情形。

教育處說明，9月10日上網公告的開幕活動採購招標案，屬於前置的「活動籌辦與勞務採購程序」。市府依規啟動合法招標籌備，與2022年「未完成驗收即進行正式比賽」的狀況本質完全不同。若僅因開幕活動採購先行啟動，就刻意將兩者相提並論，不僅混淆視聽，更是對市府嚴謹行政程序的惡意誤導。

教育處表示，球場重新啟用後，市府規畫多元開幕系列活動，內容包含棒球交流賽、啦啦隊應援、開幕表演活動、專業球評及實況轉播，以及周邊市集等，盼透過完整活動規畫讓民眾及球迷共同見證球場重新啟用，也帶動周邊商圈及城市運動發展。市府依法依規進行前置準備程序招標，球場是驗收完成後重新啟用開放，並不是倉促啟用，更不是未驗收就直接開打。

工務處指出，市府此次辦理棒球場改善工程，從結構安全、排水系統到場地設施，均依契約及相關規範辦理檢驗，並已於9月14日完成驗收，呼籲外界相關指控若與事實不符，應予以更正，避免錯誤資訊造成市民誤解。

工務處表示，在人工草皮使用安全方面，這次球場採用日本進口的遮熱型人工草皮，依日本原廠實驗室實測數據，在烈日直射情況下，草皮表面溫度較一般傳統人工草皮降低7.4度；同時，工程設計初期即納入自動噴灌系統，未來可依天候及賽事需求，於賽前及局間進行灑水降溫，降低高溫環境下場地表面溫度，提升球員使用安全。

此外，草皮材料進口前已抽樣進行相關實驗室檢驗，並通過抗紫外線(UV)化及抗脆化等試驗；人工草皮系統鋪設完成後，於8月下旬由FIFA認證國際實驗室LABOSPORT進行現地檢測，檢測結果顯示，草皮具良好滲透性及垂直排水能力，整體性能符合相關要求。從材料檢驗、施工品質到完工後現地檢測均依程序逐項確認，每一道安全關卡都不能省，也沒有省。

市府嚴正重申，「安全與合格」是球場重新啟用不可妥協的底線。棒球場改善工程已於9月14日完成驗收，後續將交由未來OT營運單位進行常態維護。市府坦然接受社會監督，但請各界以事實為依據，切勿張冠李戴，將不同階段與性質的行政程序混為一談，刻意誤導社會視聽。

時代力量黨團總召、議員林彥甫日前指出，市府教育處上網招標3000萬元的「棒球場交流賽暨開幕活動」，其資金並未編列於本年度預算，而是挪用教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款800萬元及「基層運動選手訓練站」經費2200萬元，藉此規避議會審議監督，質疑市府「重視鏡頭高於基層」，應先撤下標案，另尋經費來源並向議會詳細說明計畫內容，再重新上網招標。

市議員廖子齊說，新竹棒球場使用的SBR橡膠顆粒填充料歐盟已於2023年修訂REACH法規，將人工運動場地的顆粒填充物納入微塑膠限制，經8年過渡期後自2031年10月起禁售；歐盟禁的是填充料的販售，既有球場雖可續用，但新竹屆時正好面臨汰換，必須重新採購。高溫風險也未見交代，2024年8月韓國職棒蔚山文殊棒球場人工草皮實測達50度，造成韓職史上首度因場地過熱延賽，新竹的噴灌系統卻僅在6月的查驗中列為檢測項目之一，市府從未說明配置數量與高溫啟用規則。

新竹市府指出，新竹市立棒球場已全數驗收合格。圖／新竹市府提供