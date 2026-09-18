中壢分局運用空拍機進行高空科技監測，全面掌控青埔國小周邊交通動態與瓶頸節點。圖：中壢分局提供

桃園市中壢警分局日前執行「護童專案」時，主動發現青埔國小周邊道路於上下學時段車流量大且易產生壅塞現象。警方隨即運用空拍機進行高空科技監測，全面掌控周邊交通動態與瓶頸節點。為澈底解決問題，中壢分局於本(9)月14日上午10時，偕同青埔國小召開交通會勘會議，特別邀集中壢區各級民意代表、交通局等單位共襄盛舉，齊力打造安全無虞的通學環境。

中壢分局偕同青埔國小召開交通會勘會議，特別邀集中壢區各級民意代表、交通局等單位共襄盛舉，齊力打造安全無虞的通學環境。圖：中壢分局提供

中壢分局提到，會勘過程中，警方透過空拍影像輔助說明，與各單位針對青埔路二段及周邊主要幹道交通瓶頸進行深入探討並達成共識。針對號誌與車流分流，建請交通局研議行人專用時相、調整號誌秒數、增設車道或評估單行道、限時停車格；校方則配合規劃學生分流入校與志工引導措施。此外，交通工程改善將優先於違規取締，後期再視改善狀況評估是否設置科技執法。

中壢分局長林鼎泰表示，學童交通安全是警政工作重中之重，本次透過護童專案主動發現問題，並結合科技空拍精準掌握交通瓶頸點，進而邀集地方民代與相關權責單位共同體檢改善，展現警方主動為民服務與維護校園安全的決心。林鼎泰強調，改善通學環境需要跨局處資源整合，警方將持續追蹤號誌調整與工程改善落實進度，確保各項規劃能儘速到位，為青埔國小的師生與家長打造一個更為安心、暢通的通學環境。

林鼎泰也呼籲，維持優質且順暢的校園周邊交通秩序，除了工程硬體改善與警方執法外，更需要廣大家長與駕駛人的共同配合。警方提醒家長在接送學童上放學時，務必遵守現場標誌標線，切勿貪圖一時方便而違規併排停車或占用車道，並請禮讓行人先行。期盼透過社會大眾的共同自律與配合，攜手發揮公德心，維護學童安全並打造順暢優質的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警空拍機揪交通瓶頸 改善青埔國小周邊壅塞問題