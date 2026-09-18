漏水髒亂、裸露管線全改善 鄭朝方翻新竹北三民地下道

新竹縣竹北市三民路地下道人行空間改善工程完工，竹北市長鄭朝方今開箱改善成果。工程針對防水、照明、牆面、管線、圍欄及階梯全面整修，翻轉過去昏暗、漏水又髒亂的通行環境，讓地下道視野更開闊，也提升夜間通行安全。

三民路地下道是竹北台元周邊「三橫」之一。竹北市公所指出，這次人行空間改善工程透過防水工程、照明升級、牆面粉塵剝落處理、管線整合、圍欄重整及梯高、梯寬再造，將原本昏暗、甚至讓民眾必須開著手機燈快速通過的地帶，翻轉為明亮、通透的廊道，讓市民通行更加安心。

鄭朝方表示，三民地下道整體改善工程在先前車道開放後，市公所便持續推進人行空間細部修繕。過去人行地下道因壁面漏水、牆角髒穢積垢，加上牆面有雜亂噴漆、裸露管線及照明不足，甚至出現便溺物汙染，造成民眾通行不便。

鄭朝方說，這次工程進行防漏水處理，同時整併、收納原本雜亂線路，清除整體壁面凹凸及塗鴉，再重新進行牆面整飭及鋪設地磚，希望讓地下道空間呈現更整齊、明亮的樣貌，也創造寬敞、放大的視覺效果。

鄭朝方指出，市公所團隊在動線及安全細節上也做調整，人行階梯特別採人體工學方式優化，將頂部減少2階，使階梯與地面平齊，並增加每階踏面的長度，提升民眾上下樓梯時的行走穩定度。

地下道周邊欄杆也全面更新，並重新整理線路收納及照明布設。市公所另在地下道周邊設置6支「斜臂版竹北燈」，採一盞燈照向車道、另一盞燈照向人行道的方式，希望兼顧美觀及實用功能，改善夜間照明死角。

鄭朝方表示，希望透過一步一腳印推動建設，帶來市民有感的城市改變，即使只是一小段步行空間，也應從使用者角度處理細節。他說，各項市政工程都來自市民日常需求，希望讓民眾在生活中感受到環境改善及通行安全的提升。

新竹縣竹北市三民路地下道過去昏暗、漏水又髒亂。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市三民路地下道人行空間改善工程完工，翻轉過去昏暗、漏水又髒亂的通行環境，讓地下道視野更開闊，也提升夜間通行安全。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市三民路地下道人行空間改善工程完工，翻轉過去昏暗、漏水又髒亂的通行環境，讓地下道視野更開闊，也提升夜間通行安全。圖／竹北市公所提供