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地震來了怎麼辦？桃消圳頂分隊前進幼兒園 實練「趴下掩護」保命

桃園電子報／ 桃園電子報

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圳頂分隊至大溪溫德爾幼兒園進行防災避難演習並宣導防震觀念。圖：圳頂分隊提供

為提升兒童面對地震災害時的應變及自我保護能力，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今(17)日至大溪溫德爾幼兒園進行防災避難演習並宣導防震觀念，透過情境模擬、實際演練及互動宣導，讓小朋友認識地震災害的危險性，學習正確避難及自救方式，將防災教育從小扎根。

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小朋友透過實際操作學習地震發生時如何避難及保護自己。圖：圳頂分隊提供

活動現場，圳頂分隊規劃多項災害模擬情境及防災體驗活動，讓小朋友透過實際操作及互動遊戲，學習地震發生時如何避難及保護自己。消防人員也以淺顯易懂的方式，向小朋友說明地震可能造成家具傾倒、物品掉落等危害，提醒大家平時應留意居家及學校環境安全，建立基本防災觀念。

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透過情境模擬、實際演練及互動宣導，讓小朋友認識地震災害的危險性。圖：圳頂分隊提供

其中，防震避難演練為此次活動重點，消防人員帶領小朋友實際操作「趴下、掩護、穩住」三步驟，教導地震發生時應保持冷靜，迅速尋找安全位置，並利用堅固桌子進行掩護，同時保護頭頸部，避免因慌張奔跑而受傷。透過實際演練，讓防震知識轉化為小朋友容易理解及記憶的自救技能。活動中亦穿插有獎徵答，以活潑互動方式加深小朋友對防震觀念的印象，讓孩子在歡樂氣氛中學習「地震來了怎麼辦」。

圳頂分隊表示，幼兒階段是建立安全觀念的重要時期，防災教育應從日常生活做起，透過持續學習及實際演練，讓孩子從「知道怎麼做」進一步做到「遇到災害真的會做」，逐步培養面對突發災害時的應變及自我保護能力。

第四大隊呼籲，地震難以預測，民眾應平時做好防震準備，固定大型家具、檢視居家及活動空間安全，並備妥緊急避難用品；地震發生時務必保持冷靜，確實做到「趴下、掩護、穩住」，降低受傷風險，共同守護自身及家人的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：地震來了怎麼辦？桃消圳頂分隊前進幼兒園 實練「趴下掩護」保命

幼兒園 地震 災害 演習

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