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一碗牛汶水傳承客家老味道 答嘴鼓獲桃園客家星級粄食五星肯定

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「答嘴鼓傳統甜品小舖－阿婆ㄟ客家味緒」榮獲2026桃園客家星級粄食五星推薦，由桃園市副市長蘇俊賓（左）頒發五星獎牌。圖／桃園市客家事務局提供
「答嘴鼓傳統甜品小舖－阿婆ㄟ客家味緒」榮獲2026桃園客家星級粄食五星推薦，由桃園市副市長蘇俊賓（左）頒發五星獎牌。圖／桃園市客家事務局提供

桃園客家傳統好滋味再獲肯定！位於桃園中壢的「答嘴鼓傳統甜品小舖－阿婆ㄟ客家味緒」，在「2026桃園客家星級粄食推薦」中，以招牌牛汶水及米篩目冰獲得評審青睞，榮獲最高五星推薦，成為本屆36家星級店家中唯一五星店家。

答嘴鼓開業約10年，但店裡的客家味，其實從上一代便已開始傳承。早年婆婆16歲起便與阿公在新明市場打拼，阿公經營鎖店，婆婆則在店前販售拿手粄食。隨著年紀漸長，家人接續這份手藝，開設小店販售牛汶水、米篩目等傳統點心，也讓昔日市場裡鄰里聚在店前「答嘴鼓」、話家常的熱鬧記憶延續至今。

此次獲評審高度肯定的牛汶水，堅持當日手工現做，糯米糰中央壓出凹陷，搭配黑糖與薑片熬煮，入口Q彈，甜香中帶著薑糖暖意；另一道米篩目冰同樣保留傳統手工製程，以篩製方式留下自然米香，搭配冰品清爽滑順。

米其林名廚Ted廖永勛也特別肯定米篩目的濃郁米香，以及牛汶水完整保留糯米揉製後的彈性與香氣；客家料理主廚劉雪玲則讚賞現煮牛汶水Q彈不黏牙，展現傳統粄食的純粹滋味。

從市場攤前的一份手藝，到今日摘下五星肯定，答嘴鼓守住的不只是傳統甜品的味道，更保存了一代代客家人的生活記憶，讓熟悉的米香持續在中壢街頭飄香。

客家 味道 傳承

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