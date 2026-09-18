亞矽創招商啟動！青埔1.7萬坪精華地拚AI新聚落

桃園青埔再拚AI產業新聚落！桃園市政府昨宣布亞矽創招商啟動，釋出約5.6公頃、逾1.7萬坪雙基地，除鎖定AI應用創新研發，更要求產二基地六成以上作產業使用，住宅基地須引進200房以上五星級旅館及複合商場，並規劃托育、運動中心。

桃市府與桃園航空城公司邀集國內外科技、生技、壽險金控、上市櫃企業及大型建築投資機構代表參與，現場約百位業界人士出席，顯示這處位於青埔特區的土地開發案受到投資市場關注。

亞矽創此次招商範圍不是單一基地，而是將產業與住宅兩處土地納入整體規劃。其中產二基地約3.8公頃，住宅基地約1.8公頃，透過雙基地整合，讓產業進駐、居住服務及商業機能同步發展。

市府指出，桃園近年已形成相對完整的科技製造基礎，從半導體大廠布局到高階IC載板專區規劃，產業發展重心逐步擴大。亞矽創則鎖定產業鏈後端的AI應用，把既有硬體與技術能力延伸至研發、智慧服務及商業解決方案，藉此形成不同於傳統製造園區的產業聚落。

桃園航空城公司總經理洪秀寬表示，面對AI技術快速落地，亞矽創希望銜接桃園既有硬體及技術優勢，聚焦AI應用服務創新研發，並以未來30年城市發展為目標，打造產業、生活及公共服務相互結合的新型態聚落。

在土地使用條件上，產二基地將維持六成以上產業使用，避免開發後產業功能被住宅或商業用途取代；同時保留公益性空間，規劃新創育成、智慧圖資、托育及運動中心等設施，讓企業進駐之外，也能增加周邊居民可使用的公共服務。

住宅基地則不是單純興建住宅，招商條件要求引進200房以上的五星級觀光旅館，並設置複合式商場。未來若開發完成，青埔特區將增加住宿、餐飲、消費等商業服務，也可配合會展活動帶動人流與消費需求。

交通動線同樣是這項開發案的重要設計。全區預計以人行立體通廊串聯桃園會展中心、捷運站及周邊街區，降低產業基地、商業設施與大眾運輸場站之間的阻隔，建築則朝近零碳及智慧建築方向規劃，並納入ESG永續概念。

對投資人而言，市府也針對大型開發案常見的行政協調問題提出配套。航空城公司將擔任單一服務窗口，協助投資團隊對接市府各局處，並提供公共投資認定、土石方交換媒合及通廊系統整合等服務，盼縮短行政協調時間。

招商時程已經排定，本案8月28日正式公告招商，9月24日截止釋疑申請，明年1月25日截止投標，預計明年第1季完成評選及簽約。市府表示，希望藉由引進具備投資及營運能力的團隊，讓亞矽創成為桃園AI應用研發的重要節點，同時補強青埔高鐵特區產業與生活機能。

桃園市政府攜手桃園航空城公司昨啟動亞矽創招商，雙基地合計約5.6公頃、釋出青埔特區逾1.7萬坪精華地，聚焦AI應用創新研發。圖／桃園航空城公司提供

桃園市政府攜手桃園航空城公司昨啟動亞矽創招商，雙基地合計約5.6公頃、釋出青埔特區逾1.7萬坪精華地，聚焦AI應用創新研發。圖／桃園航空城公司提供