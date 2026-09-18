桃企聯十周年交棒張育美 賴總統低調現身談產業布局

桃園市長張善政昨晚出席桃園企業聯合會十周年慶暨理事長交接典禮，賴清德總統低調現身並致詞，聚焦桃園產業聚落、AI浪潮及全球供應鏈變化，中央與地方同場談產業發展，為企業聯合會邁入下一個10年揭開序幕。

桃園企業聯合會成立10年，歷經歷屆理事長、理監事及團隊累積，已逐步成為串聯企業、產業、政府與學界的重要交流平台。張善政表示，企業聯合會一路走來一步一腳印，從創會至今持續凝聚企業力量，此次十周年慶及理事長交接，也展現桃園產業界持續成長的能量。

張善政指出，面對國際局勢快速變化，以及AI浪潮帶來的產業轉型壓力，企業更需要透過產業平台彼此交流、整合資源，共同掌握新的發展趨勢。市府也將持續與企業聯合會合作，協助企業掌握AI技術發展，加速數位轉型，讓產業在變動的國際環境中提升競爭力。

張表示，市府今年成立桃園智慧產業學院，就是結合企業界力量培育產業人才、推動智慧轉型的重要措施。未來也期待企業聯合會持續發揮平台功能，協助企業交流技術、人才及市場資訊，形成跨產業合作網絡。

對於新任第六屆理事長張育美，張善政表示肯定，指張育美長期投入醫療及長照產業，具有產業實務經驗，期待她接棒後延續歷屆理事長奠定的基礎，進一步凝聚企業界力量，帶動桃園產業進入下一階段發展。

賴清德總統在活動中表示，桃園擁有半導體、電子零組件及PCB等完整產業鏈，同時具備國際機場、物流及捷運等建設優勢，不僅是台灣重要產業聚落，也是連結國際市場的重要門戶。

賴總統指出，面對AI快速發展及全球產業版圖變化，中央將協助桃園處理產業發展所需的土地、水電及人才等問題，也支持PCB等產業建立專屬園區，進一步強化產業聚落。中央也將透過人才延攬、移工政策，以及維持匯率、利率與物價穩定等措施，與桃園市政府共同推動產業發展。

賴總統表示，希望透過中央與地方合作，讓桃園既能立足台灣，也能進一步布局全球，在全球產業供應鏈重組及AI發展趨勢下持續掌握發展契機。

桃園企業聯合會第五屆理事長李三連說，企業聯合會成立10年來，在歷屆理事長、理監事及團隊努力下，逐步建立起企業、產業、政府與學界之間的交流平台。此次適逢創會10周年及第五、六屆理事長交接，除感謝各界長期支持，也感謝執行長、副市長及秘書團隊協助會務推動。

李三連表示，未來仍期盼中央及地方持續支持企業聯合會，讓平台功能更加完整，持續協助企業交流、串聯產業，為桃園產業發展提供更多合作機會。

新任第六屆理事長張育美表示，桃園具備完整產業聚落及國際機場等優勢，但面對AI、數位轉型、淨零永續及全球供應鏈重組等趨勢，企業不能只依靠單一產業或個別企業力量，而應深化跨產業、產官學及國際合作，共同拓展全球市場。

張育美說，接任後將秉持傳承、創新、共融理念，延續歷屆理事長建立的基礎，攜手會員企業擴大交流合作，讓桃園企業聯合會在下一個10年持續扮演產業與政府、學界及國際市場之間的橋梁。

桃園市經發局表示，市府目前以「全生命週期」及「全方位服務」模式推動投資服務，透過投資服務中心提供企業專人協助，從覓地、建廠擴廠、覓才、覓財，到營運、轉型研發及尋找新商機等不同階段，協助企業解決投資過程中的問題。

經發局指出，市府並定期召開投資月報及投資季報，針對企業投資過程中涉及的土地、建設、人才及其他行政問題，協調相關單位共同處理，加速企業投資案落地桃園，持續強化產業發展所需的整體環境。

桃園市長張善政昨晚出席桃園企業聯合會十周年慶暨理事長交接典禮，張善政致贈「功績永懷」匾額給任滿的第五屆理事長李三連。圖／桃園市政府提供

市長張善政也致贈「首領群商」賀匾給桃園企業聯合會新任的第六屆理事長張育美。圖／桃園市政府提供