長者去運動得繞「半個香山」…新竹擬比照高雄導入行動健身房

新竹市香山區人口密度低且聚落分散，市議員林盈徹昨有感偏鄉長者受限公共運輸不便，前往牛埔香山綜合休閒運動館還得轉車，昨為長者發聲，建議市府引進「行動健身房巡迴車」。衛生局回應因高雄經驗成功，研議今年底完成規畫，也盼議會支持。

林盈徹說，香山綜合休閒運動館位在牛埔地區，對於住在偏遠聚落如大湖、茄苳、南隘等地的長者而言，距離極為遙遠。加上公車路線安排限制，部分地區長者若想造訪運動館，甚至得先搭車繞至市區南大路再行轉乘，幾乎「繞過半個香山」才能抵達，這會大幅降低長者外出運動意願。

林盈徹提到，高雄市兩年前首創「行動健身房巡迴車」，將跑步機、健身車、壺鈴等設備載運上車，搭配專業運動教練與物理治療師，直接深入美濃、旗山等偏遠社區，等於「直接把健身房開到家門口」。他認為，此模式適合地形遼闊、聚落分散的香山區，建議市府推動將香山列為示範區。

對此，衛生局長陳厚全表示，過去國內外關於高齡運動政策常討論到底該「將健身器材送進社區」還是「接送長輩至醫療院所及場館」，兩種模式各有優缺點。

陳厚全說，高雄行動健身房巡迴車經驗確實相當成功，偏鄉長者的運動需求也極具迫切性，贊同將香山區列為「移動式巡迴運動服務」示範區，衛生局會進一步研議，並在今年底做出規畫。

另外，市長高虹安日前提出「新竹通App將導入健康步行任務與獎勵機制」的施政方向，市府可進一步加碼推出專屬長者的「健身存摺」並整合至新竹通App，提升長者持續健身的意願。