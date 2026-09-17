通霄發電廠號召近500人淨灘 共清出約578公斤海洋廢棄物

台灣電力公司辦理淨灘活動，迄今已邁入第33年，為展現響應政府「向海致敬」政策的決心，通霄發電廠今日舉辦聯合淨灘活動，號召近500人齊聚海岸，共清出約578公斤的海洋廢棄物，展現台電保護環境以及與地方共生共好的承諾。

今日淨灘活動由副總經理盧景煌、通霄發電廠長李枝榮、北部施工處長黃彥斌及苗栗區營業處長顧育成等人帶領台電員工投入，並特別邀集在地地方仕紳與鄉親熱情參與；現場人員頂著烈日、揮汗撿拾海灘及周邊環境垃圾，以實際行動為守護海岸線盡一份心力。

午後清查統計，此次淨灘活動共計清除資源垃圾（可回收）約233公斤、一般垃圾（不可回收）約345公斤，合計約578公斤廢棄物。

李枝榮表示，電廠長期秉持「與地方共生共好」的在地願景，不僅肩負穩定供電、點亮每盞燈的使命，更積極落實社會責任與環境保護。呼籲社會大眾從日常生活落實「減塑運動」，減少一次性塑膠袋、寶特瓶與保麗龍的使用，隨手做環保，喚醒對保護地球環境的心，共同維護台灣美麗海岸線的風景與生態環境。

此次淨灘活動共計清除資源垃圾約233公斤、一般垃圾約345公斤，合計約578公斤廢棄物。圖／通霄發電廠提供