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落漆！桃園圖書館埔頂分館甫獲金質獎 議員爆屋頂雨遮垮了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市立圖書館埔頂分館甫獲金質獎肯定，今天爆出館內多項設施毀損與不足，議員陳治文要求市府改善並持續追蹤。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園市立圖書館埔頂分館甫獲金質獎肯定，今天爆出館內多項設施毀損與不足，議員陳治文要求市府改善並持續追蹤。圖／桃園市議員陳治文提供

桃園市立圖書館埔頂分館暨今年1月完工，上個月榮獲「2026國家卓越建設獎」最佳施工品質類金質獎殊榮，但民代發現硬體設施有多項缺失，不僅屋頂雨遮鬆脫，伸縮縫膠條也脫落，部分窗框也有滲水情形，品質堪慮；市府表示，已要求施工廠商期限內改善，預計10月底修繕完成。

民進黨桃園市議員陳治文指出，圖書館埔頂分館不僅屋頂雨遮結構鬆脫，雨遮頂面也會積水，廁所也沒有通風設施，機電排線也擠成一團，女廁玻璃也要加強防窺視，市府應該加強把關，不負金質獎殊榮。

市府表示，市府及工程單位高度重視公共工程品質及市民使用安全，針對戶外屋簷雨遮包板脫落、伸縮縫填縫膠條脫落及部分窗框滲水等情，新工處已責成施工廠商限期改善，預計10月修繕完成，後續將透過定期列管會議追蹤改善進度，確保公共設施使用安全及整體環境品質。

針對廁所空間通風換氣設備部分，新工處將邀集實際使用單位，針對現場使用需求及空間條件進行整體評估，研擬適切的通風改善方案，持續優化公共設施使用環境，提供市民更舒適、友善的閱讀及活動空間。

桃園市立圖書館埔頂分館甫獲金質獎肯定，今天爆出館內多項設施毀損與不足，議員陳治文要求市府改善並持續追蹤。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園市立圖書館埔頂分館甫獲金質獎肯定，今天爆出館內多項設施毀損與不足，議員陳治文要求市府改善並持續追蹤。圖／桃園市議員陳治文提供

桃園市立圖書館埔頂分館甫獲金質獎肯定，今天爆出館內多項設施毀損與不足，議員陳治文要求市府改善並持續追蹤。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園市立圖書館埔頂分館甫獲金質獎肯定，今天爆出館內多項設施毀損與不足，議員陳治文要求市府改善並持續追蹤。圖／桃園市議員陳治文提供

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桃園 圖書館 金質獎

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