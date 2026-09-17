快訊

快搶！好市多AirPods 4一夜出清降價 網友傻眼：比二手價還便宜

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

聽新聞
0:00 / 0:00

挺西湖文旦 西湖郵局首次增設「文旦收寄服務站」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣最大產地在西湖鄉，中華郵政股份有限公司西湖郵局首次增設「文旦收寄服務站 」，受到農友好評。圖／苗栗郵局提供
苗栗縣最大產地在西湖鄉，中華郵政股份有限公司西湖郵局首次增設「文旦收寄服務站 」，受到農友好評。圖／苗栗郵局提供

中秋節文旦柚當令又應景，苗栗縣最大產地在西湖鄉，中華郵政股份有限公司西湖郵局首次增設「文旦收寄服務站 」，提供專案優惠價與預約到府收件外，導入中華郵政農特產資訊系統，現場輔導農友手機註冊並列印託運單，也受到好評。

西湖鄉文旦柚種植面積約84公頃，名列台灣十大產區之一，西湖郵局於9月21日前，增設文旦收寄服務站，因應龐大運銷需求、減輕農友寄件負擔，中華郵政公司苗栗郵局局長吳振斌表示，郵局秉持「在地好鄰居」精神，推廣智慧數位服務，農友無須再費時手寫單據，經手機註冊資訊系統，即可快速印單並即時追蹤貨態。

此外，苗栗郵局更推出官方帳號專屬預約服務，提供預約到府收件，與線上預約交寄功能，解決農友家中無列印設備的痛點，農友僅需事先於官方帳號 完成預約單據建檔，駐點人員即可現場快速印單，讓農友隨到隨取、免去排隊等待，幫助文旦順利分送至全台消費者手中。

一些農友肯定好評，有農友詢問明年度駐點計畫，他們說，盛產期出貨人工手寫單據耗時，如今駐點有專人指導手機操作並現場列印，搭配優惠價格與到府收件，服務相當周到，希望年年都有文旦收寄服務站。

苗栗縣政府指出，西湖鄉的文旦種植歷史已有一甲子，多為精緻耕作，以草生栽培畜養地力，維持土壤健康，樹身經過矮化，便於農民管理及採摘，果實多呈優美的酪梨型，果皮薄，果肉細緻多汁、彈性佳，甜中帶點微酸，最特別的是果肉中帶有淡淡蜂蜜的香氣，也備受青睞。

縣政府輔導西湖鄉農會辦理縣級文旦果品評鑑及果園管理、病蟲害防治等農事講習課程，幫助果農提升技術，並維持果品品質，縣府農藥殘留監測與管制，讓消費者食的安心。

文旦 郵局 中華郵政 中秋節 苗栗縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全台最高海拔金融服務 阿里山郵局與福壽山ATM

東海大學精農創新「減法革命」節水70% 勇奪農業永續金級獎

新竹縣警宣布啟用交通事故線上申請平台 現場圖、初判表都可載

獼猴偷吃有解？台東教農民架「電網」 山羌、野豬也擋得住

相關新聞

石門水庫風景區周日「榮耀九三」2000人路跑 大溪警公布交管措施

桃園市大溪警分局表示，桃園復興崗校友會周日（20日）舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華，時段為上午5時至下午2時，地點在石門水庫南苑停車場及周邊大溪、龍潭區域，屆時有交通管制，請民眾注意管制路段提早因應。

竹市城市願景展10月3日登場　「風城編碼」解鎖竹市未來

2026新竹市城市願景展將於10月3日至18日於新竹市文創館展出，新竹市府今舉辦展前記者會，市長高虹安揭開這次展覽策展概念與展區內容，以「風城編碼新竹」為主題，透過「記憶程式」、「路由程式」及「驅動程式」三段旅程，帶領市民從城市歷史、生活日常一路探索未來發展，透過沉浸式展示及互動體驗，重新認識這座兼具百年文化底蘊與科技創新能量的城市。

竹市偏鄉長者運動恐要繞半個香山 議員爭取「行動健身房巡迴車」

新竹市香山區面積占全市過半，相較全市45萬人口，香山僅約8萬人，人口密度低且聚落分散。民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時指出，偏鄉長者受限於公共運輸，前往牛埔香山綜合休閒運動館甚至得繞行市區轉車，使優質場館淪為「看得到、用不到」的窘境。為解決長者運動不便，建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。

竹縣快捷9號10月起再增8班次 縣府：強化尖峰運能補足離峰縫隙

新竹縣市區公車「快捷9號（勝利八街總站-陽明交大）」串聯竹北各大社區、新竹縣政府、高鐵新竹站、中醫大，並直達六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中、新竹高商及陽明交大等校，是學生通學的重要路線，自今年2月正式營運至今，運量呈現穩定成長。新竹縣政府協調客運業者，宣布自今年10月1日起，快捷9號平日新增往返共計8班次，由原先33班次擴增至41班次，強化尖峰運能、補足離峰縫隙，讓民眾搭車更便捷。

大園交流道垃圾亂象多 桃市府科技執法已抓35件

桃園大園交流道周邊是進出桃園國際機場重要門戶，卻因部分民眾及租賃車輛違規臨停，衍生垃圾包、寶特瓶甚至裝尿容器遭隨意棄置等亂象。桃市府近期跨局處會勘，除加強清掃、洗街及警方取締違停，現場也設置2台科技執法攝影機，截至今年8月底已取締35件亂丟垃圾案件，盼改善城市門面。

台61周邊成非法棄置熱點 桃市府被催加速智慧圍籬「已招標」

桃園非法棄置問題未解，審計處統計，全市共錄案233處非法棄置場址，其中81件仍列管，更有5件列管逾12年，台61線沿線也被點名為高風險區域。環保局表示，已完成24處智慧圍籬招標並採保留決標，待中央預算程序完成即可啟動，盼從被動查處轉為主動預防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。