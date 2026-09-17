挺西湖文旦 西湖郵局首次增設「文旦收寄服務站」

中秋節文旦柚當令又應景，苗栗縣最大產地在西湖鄉，中華郵政股份有限公司西湖郵局首次增設「文旦收寄服務站 」，提供專案優惠價與預約到府收件外，導入中華郵政農特產資訊系統，現場輔導農友手機註冊並列印託運單，也受到好評。

西湖鄉文旦柚種植面積約84公頃，名列台灣十大產區之一，西湖郵局於9月21日前，增設文旦收寄服務站，因應龐大運銷需求、減輕農友寄件負擔，中華郵政公司苗栗郵局局長吳振斌表示，郵局秉持「在地好鄰居」精神，推廣智慧數位服務，農友無須再費時手寫單據，經手機註冊資訊系統，即可快速印單並即時追蹤貨態。

此外，苗栗郵局更推出官方帳號專屬預約服務，提供預約到府收件，與線上預約交寄功能，解決農友家中無列印設備的痛點，農友僅需事先於官方帳號 完成預約單據建檔，駐點人員即可現場快速印單，讓農友隨到隨取、免去排隊等待，幫助文旦順利分送至全台消費者手中。

一些農友肯定好評，有農友詢問明年度駐點計畫，他們說，盛產期出貨人工手寫單據耗時，如今駐點有專人指導手機操作並現場列印，搭配優惠價格與到府收件，服務相當周到，希望年年都有文旦收寄服務站。

苗栗縣政府指出，西湖鄉的文旦種植歷史已有一甲子，多為精緻耕作，以草生栽培畜養地力，維持土壤健康，樹身經過矮化，便於農民管理及採摘，果實多呈優美的酪梨型，果皮薄，果肉細緻多汁、彈性佳，甜中帶點微酸，最特別的是果肉中帶有淡淡蜂蜜的香氣，也備受青睞。

縣政府輔導西湖鄉農會辦理縣級文旦果品評鑑及果園管理、病蟲害防治等農事講習課程，幫助果農提升技術，並維持果品品質，縣府農藥殘留監測與管制，讓消費者食的安心。