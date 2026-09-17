竹市城市願景展10月3日登場　「風城編碼」解鎖竹市未來

2026新竹市城市願景展將於10月3日至18日於新竹市文創館展出，新竹市府今舉辦展前記者會，市長高虹安揭開這次展覽策展概念與展區內容，以「風城編碼新竹」為主題，透過「記憶程式」、「路由程式」及「驅動程式」三段旅程，帶領市民從城市歷史、生活日常一路探索未來發展，透過沉浸式展示及互動體驗，重新認識這座兼具百年文化底蘊與科技創新能量的城市。

高虹安表示，這次展覽從居住、通勤、育兒、就學、健康、休閒、產業及環境等面向出發，透過沉浸式展示、互動裝置及城市故事，讓市民看見公共建設與市政服務如何融入日常，也一起思考下一階段的竹市，希望成為什麼樣的城市。

都發處表示，在「記憶程式」展區中，民眾將從竹市的地景與生活記憶出發，透過「登入風城」化身虛擬城市角色，進入由東門城意象與城市數據交織的數位展示藝術；展區並以青草湖、南寮海岸、香山濕地及十八尖山等山湖海地景打造沉浸式空間，同時串聯兒童遊藝節、國際動漫節、風箏節、香山濕地藝術季、萬聖節大遊行及城市馬拉松等城市活動，呈現不同世代共同累積的新竹生活記憶。

「路由程式」展區則聚焦城市每天如何運作，以及市府如何運用科技回應市民需求。展場規畫「城市探索地圖」，串聯智慧公車站、智慧停車柱、YouBike等日常服務，並介紹智慧站牌、智慧停車等建設；現場另設有「餵飽碳竹雞」、「風城控制台」等互動體驗，讓民眾理解交通、環境、空品及防災等城市系統如何即時回應生活需求。此外，展覽也將呈現QTax稅快辦及「碳竹雞」智慧回收站等服務，讓民眾看見智慧城市如何落實在日常生活。

在永續與安全部分，展覽將透過「XR滅火器訓練」、地震倒塌搜救模擬及特搜隊使用的聲納探測器、雷達探測器等專業設備，讓民眾了解城市防災與救援工作；環境永續則以「風城水滴的礫間旅行」互動裝置，介紹頭前溪流域溪埔子排水第二分線水質淨化工程，讓民眾從互動體驗理解河川水質、城市排水及生活環境之間的關聯。

「驅動程式」將視線帶向竹市的下一階段發展。展區完整呈現「空間翻轉、交通暢行、幼托無憂、智慧校園、運動活力、科技創新、全齡健康、低碳永續」八項未來願景，從公共空間、交通路網、家庭支持、教育、運動、產業創新、健康照護到環境治理，勾勒市府對未來城市生活的整體想像，讓市民看見城市建設並非單一項目的累積，而是與每個人的生活選擇及日常需求息息相關。

都發處表示，本次展覽強調「雙向共創」，市民不只是資訊的接收者，更是城市發展的重要參與者。展覽最後規畫「寫下希望、放飛風箏」互動體驗，市民可以寫下對未來竹市的期待，將心願化為數位風箏，飛上展場主螢幕的城市天空，象徵每一位市民對城市未來的想像與參與，讓不同世代、不同生活需求的聲音匯聚成共同的城市風景。