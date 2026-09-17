快訊

運動部加碼了！「揮汗有禮延續活動」強勢回歸 打卡滿9周、抽5萬份500元運動幣

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市城市願景展10月3日登場　「風城編碼」解鎖竹市未來

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2026新竹市城市願景展將於10月3日至18日於新竹市文創館展出，市府今舉辦展前記者會，市長高虹安揭開這次展覽策展概念與展區內容。記者王駿杰／攝影
2026新竹市城市願景展將於10月3日至18日於新竹市文創館展出，市府今舉辦展前記者會，市長高虹安揭開這次展覽策展概念與展區內容。記者王駿杰／攝影

2026新竹市城市願景展將於10月3日至18日於新竹市文創館展出，新竹市府今舉辦展前記者會，市長高虹安揭開這次展覽策展概念與展區內容，以「風城編碼新竹」為主題，透過「記憶程式」、「路由程式」及「驅動程式」三段旅程，帶領市民從城市歷史、生活日常一路探索未來發展，透過沉浸式展示及互動體驗，重新認識這座兼具百年文化底蘊與科技創新能量的城市。

高虹安表示，這次展覽從居住、通勤、育兒、就學、健康、休閒、產業及環境等面向出發，透過沉浸式展示、互動裝置及城市故事，讓市民看見公共建設與市政服務如何融入日常，也一起思考下一階段的竹市，希望成為什麼樣的城市。

都發處表示，在「記憶程式」展區中，民眾將從竹市的地景與生活記憶出發，透過「登入風城」化身虛擬城市角色，進入由東門城意象與城市數據交織的數位展示藝術；展區並以青草湖、南寮海岸、香山濕地及十八尖山等山湖海地景打造沉浸式空間，同時串聯兒童遊藝節、國際動漫節、風箏節、香山濕地藝術季、萬聖節大遊行及城市馬拉松等城市活動，呈現不同世代共同累積的新竹生活記憶。

「路由程式」展區則聚焦城市每天如何運作，以及市府如何運用科技回應市民需求。展場規畫「城市探索地圖」，串聯智慧公車站、智慧停車柱、YouBike等日常服務，並介紹智慧站牌、智慧停車等建設；現場另設有「餵飽碳竹雞」、「風城控制台」等互動體驗，讓民眾理解交通、環境、空品及防災等城市系統如何即時回應生活需求。此外，展覽也將呈現QTax稅快辦及「碳竹雞」智慧回收站等服務，讓民眾看見智慧城市如何落實在日常生活。

在永續與安全部分，展覽將透過「XR滅火器訓練」、地震倒塌搜救模擬及特搜隊使用的聲納探測器、雷達探測器等專業設備，讓民眾了解城市防災與救援工作；環境永續則以「風城水滴的礫間旅行」互動裝置，介紹頭前溪流域溪埔子排水第二分線水質淨化工程，讓民眾從互動體驗理解河川水質、城市排水及生活環境之間的關聯。

「驅動程式」將視線帶向竹市的下一階段發展。展區完整呈現「空間翻轉、交通暢行、幼托無憂、智慧校園、運動活力、科技創新、全齡健康、低碳永續」八項未來願景，從公共空間、交通路網、家庭支持、教育、運動、產業創新、健康照護到環境治理，勾勒市府對未來城市生活的整體想像，讓市民看見城市建設並非單一項目的累積，而是與每個人的生活選擇及日常需求息息相關。

都發處表示，本次展覽強調「雙向共創」，市民不只是資訊的接收者，更是城市發展的重要參與者。展覽最後規畫「寫下希望、放飛風箏」互動體驗，市民可以寫下對未來竹市的期待，將心願化為數位風箏，飛上展場主螢幕的城市天空，象徵每一位市民對城市未來的想像與參與，讓不同世代、不同生活需求的聲音匯聚成共同的城市風景。

願景 城市 高虹安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林百貨府城摩登大遊行12月登場

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

韓國釜山設計浪潮登台 展覽串連世界設計之都交流

完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

相關新聞

石門水庫風景區周日「榮耀九三」2000人路跑 大溪警公布交管措施

桃園市大溪警分局表示，桃園復興崗校友會周日（20日）舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華，時段為上午5時至下午2時，地點在石門水庫南苑停車場及周邊大溪、龍潭區域，屆時有交通管制，請民眾注意管制路段提早因應。

竹市城市願景展10月3日登場　「風城編碼」解鎖竹市未來

2026新竹市城市願景展將於10月3日至18日於新竹市文創館展出，新竹市府今舉辦展前記者會，市長高虹安揭開這次展覽策展概念與展區內容，以「風城編碼新竹」為主題，透過「記憶程式」、「路由程式」及「驅動程式」三段旅程，帶領市民從城市歷史、生活日常一路探索未來發展，透過沉浸式展示及互動體驗，重新認識這座兼具百年文化底蘊與科技創新能量的城市。

竹市偏鄉長者運動恐要繞半個香山 議員爭取「行動健身房巡迴車」

新竹市香山區面積占全市過半，相較全市45萬人口，香山僅約8萬人，人口密度低且聚落分散。民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時指出，偏鄉長者受限於公共運輸，前往牛埔香山綜合休閒運動館甚至得繞行市區轉車，使優質場館淪為「看得到、用不到」的窘境。為解決長者運動不便，建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。

竹縣快捷9號10月起再增8班次 縣府：強化尖峰運能補足離峰縫隙

新竹縣市區公車「快捷9號（勝利八街總站-陽明交大）」串聯竹北各大社區、新竹縣政府、高鐵新竹站、中醫大，並直達六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中、新竹高商及陽明交大等校，是學生通學的重要路線，自今年2月正式營運至今，運量呈現穩定成長。新竹縣政府協調客運業者，宣布自今年10月1日起，快捷9號平日新增往返共計8班次，由原先33班次擴增至41班次，強化尖峰運能、補足離峰縫隙，讓民眾搭車更便捷。

大園交流道垃圾亂象多 桃市府科技執法已抓35件

桃園大園交流道周邊是進出桃園國際機場重要門戶，卻因部分民眾及租賃車輛違規臨停，衍生垃圾包、寶特瓶甚至裝尿容器遭隨意棄置等亂象。桃市府近期跨局處會勘，除加強清掃、洗街及警方取締違停，現場也設置2台科技執法攝影機，截至今年8月底已取締35件亂丟垃圾案件，盼改善城市門面。

台61周邊成非法棄置熱點 桃市府被催加速智慧圍籬「已招標」

桃園非法棄置問題未解，審計處統計，全市共錄案233處非法棄置場址，其中81件仍列管，更有5件列管逾12年，台61線沿線也被點名為高風險區域。環保局表示，已完成24處智慧圍籬招標並採保留決標，待中央預算程序完成即可啟動，盼從被動查處轉為主動預防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。