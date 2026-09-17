苗縣西湖鄉湖東休閒農業區推廣高智爾球 跨世代同場競技變農遊新亮點

苗栗縣西湖鄉湖東休閒農業區近年推廣號稱草地「活圍棋」的高智爾球，舉辦活動讓9歲小學生到93歲阿婆都能同場競技，現如今更規劃將高智爾球納入農遊內容，結合在地採文旦與特色遊程，發展團體交流，打造農村旅遊新亮點。

湖東休閒農業區自2020年推動高智爾球，服務中心前草地已成為在地居民與學童的日常交流空間，每次舉辦的高智爾球交流賽中，來自西湖、竹南、通霄及後龍等地的國小、國高中學生及銀髮族同場競技，滿場年邁長者與小學生同樂較勁，更添趣味。

苗縣府農業處處長陳樹義表示，高智爾球從9歲玩到93歲，既能動腦、活動身體，也增加人際及跨世代互動，讓長者願意走出家門、孩子有更多戶外活動，與綠色照顧重視健康促進及社會參與的方向相呼應。

西湖鄉休閒產業發展協會理事長張永慶表示，高智爾球目前已開放團體預約體驗，盼未來遊客來到西湖除了體驗採果，也能在草地上親自下一盤「活圍棋」，享受樂齡共融的農村樂。