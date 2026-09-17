石門水庫風景區周日「榮耀九三」2000人路跑 大溪警公布交管措施

桃園市大溪警分局表示，桃園復興崗校友會周日（20日）舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華，時段為上午5時至下午2時，地點在石門水庫南苑停車場及周邊大溪、龍潭區域，屆時有交通管制，請民眾注意管制路段提早因應。

警方說明，榮耀九三活動規畫42K全馬、21K半馬、12K健康組及4K休閒組，預計吸引約2000人參加。賽事路線涵蓋石門水庫南苑停車場、康莊路五段、溪洲橋、月眉溼地生態公園、中庄調整池，各路跑組6時起由南苑停車場陸續出發。當天為假日，會有許多遊客開車進石門水庫園區，預估康莊路五段沿線因為管制，車流速度會受影響，大溪警分局規畫內柵、南雅、中新三個派出所警力在主要路口交管，同時取締、驅離違停車輛。