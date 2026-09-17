竹市偏鄉長者運動恐要繞半個香山 議員爭取「行動健身房巡迴車」

新竹市香山區面積占全市過半，相較全市45萬人口，香山僅約8萬人，人口密度低且聚落分散。民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時指出，偏鄉長者受限於公共運輸，前往牛埔香山綜合休閒運動館甚至得繞行市區轉車，使優質場館淪為「看得到、用不到」的窘境。為解決長者運動不便，建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。

對此，衛生局長陳厚全表示，過去國內外關於高齡運動政策常討論到底該「將健身器材送進社區」還是「接送長輩至醫療院所及場館」，兩種模式各有優缺點。高雄的行動健身房巡迴車經驗確實相當成功，偏鄉長者的運動需求也極具迫切性，非常贊同將香山區列為「移動式巡迴運動服務」示範區，會研議並在今年底做出規畫，也希望議會支持。

林盈徹說，香山綜合休閒運動館位在牛埔地區，對於住在偏遠聚落如大湖、茄苳、南隘等地的長者而言，距離極為遙遠。加上公車路線安排限制，部分地區長者若想造訪運動館，甚至得先搭車繞至市區南大路再行轉乘，幾乎「繞過半個香山」才能抵達，這會大幅降低長者外出運動意願。

林盈徹指出，為解決偏鄉長者運動運動便利性問題，建議市府參考外縣市成功經驗。高雄市兩年前便首創「行動健身房巡迴車」，將跑步機、健身車、壺鈴等設備載運上車，並隨車配備專業運動教練與物理治療師，直接深入美濃、旗山等偏遠社區。

林盈徹說，行動健身房巡迴車等於「直接把健身房開到家門口」，精準解決交通不便與路途遙遠的痛點，非常適合地形遼闊、聚落分散的新竹市香山區。市府應研議於明年規畫辦理「移動式巡迴運動服務」，並優先將香山區列為示範區。

另外，市長高虹安日前提出「新竹通APP將導入健康步行任務與獎勵機制」的施政方向，市府可進一步加碼推出專屬長者的「健身存摺」並整合至新竹通APP，儲存長者各項健康與運動數據，並搭配實質獎勵機制，能有效提升長者持續健身的意願。