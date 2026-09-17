快訊

獨／疑因2壓力…高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市偏鄉長者運動恐要繞半個香山 議員爭取「行動健身房巡迴車」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。圖／記者王駿杰翻攝
民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。圖／記者王駿杰翻攝

新竹市香山區面積占全市過半，相較全市45萬人口，香山僅約8萬人，人口密度低且聚落分散。民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時指出，偏鄉長者受限於公共運輸，前往牛埔香山綜合休閒運動館甚至得繞行市區轉車，使優質場館淪為「看得到、用不到」的窘境。為解決長者運動不便，建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。

對此，衛生局長陳厚全表示，過去國內外關於高齡運動政策常討論到底該「將健身器材送進社區」還是「接送長輩至醫療院所及場館」，兩種模式各有優缺點。高雄的行動健身房巡迴車經驗確實相當成功，偏鄉長者的運動需求也極具迫切性，非常贊同將香山區列為「移動式巡迴運動服務」示範區，會研議並在今年底做出規畫，也希望議會支持。

林盈徹說，香山綜合休閒運動館位在牛埔地區，對於住在偏遠聚落如大湖、茄苳、南隘等地的長者而言，距離極為遙遠。加上公車路線安排限制，部分地區長者若想造訪運動館，甚至得先搭車繞至市區南大路再行轉乘，幾乎「繞過半個香山」才能抵達，這會大幅降低長者外出運動意願。

林盈徹指出，為解決偏鄉長者運動運動便利性問題，建議市府參考外縣市成功經驗。高雄市兩年前便首創「行動健身房巡迴車」，將跑步機、健身車、壺鈴等設備載運上車，並隨車配備專業運動教練與物理治療師，直接深入美濃、旗山等偏遠社區。

林盈徹說，行動健身房巡迴車等於「直接把健身房開到家門口」，精準解決交通不便與路途遙遠的痛點，非常適合地形遼闊、聚落分散的新竹市香山區。市府應研議於明年規畫辦理「移動式巡迴運動服務」，並優先將香山區列為示範區。

另外，市長高虹安日前提出「新竹通APP將導入健康步行任務與獎勵機制」的施政方向，市府可進一步加碼推出專屬長者的「健身存摺」並整合至新竹通APP，儲存長者各項健康與運動數據，並搭配實質獎勵機制，能有效提升長者持續健身的意願。

健身房 偏鄉 長者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹市長選戰 高虹安推民生福利、莊競程提教育交通

莊競程提竹市捷運4年內動工 高虹安秀建設成果

嘉市限定 10月起65歲以上享健保費補助

新北市長激戰 藍綠鎖定都更 允翻轉老街區

相關新聞

石門水庫風景區周日「榮耀九三」2000人路跑 大溪警公布交管措施

桃園市大溪警分局表示，桃園復興崗校友會周日（20日）舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華，時段為上午5時至下午2時，地點在石門水庫南苑停車場及周邊大溪、龍潭區域，屆時有交通管制，請民眾注意管制路段提早因應。

竹市偏鄉長者運動恐要繞半個香山 議員爭取「行動健身房巡迴車」

新竹市香山區面積占全市過半，相較全市45萬人口，香山僅約8萬人，人口密度低且聚落分散。民進黨市議員林盈徹今在議會質詢時指出，偏鄉長者受限於公共運輸，前往牛埔香山綜合休閒運動館甚至得繞行市區轉車，使優質場館淪為「看得到、用不到」的窘境。為解決長者運動不便，建議市府明年於香山區示範引進「行動健身房巡迴車」，將運動設備與專業教練直接送進偏鄉社區。

竹縣快捷9號10月起再增8班次 縣府：強化尖峰運能補足離峰縫隙

新竹縣市區公車「快捷9號（勝利八街總站-陽明交大）」串聯竹北各大社區、新竹縣政府、高鐵新竹站、中醫大，並直達六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中、新竹高商及陽明交大等校，是學生通學的重要路線，自今年2月正式營運至今，運量呈現穩定成長。新竹縣政府協調客運業者，宣布自今年10月1日起，快捷9號平日新增往返共計8班次，由原先33班次擴增至41班次，強化尖峰運能、補足離峰縫隙，讓民眾搭車更便捷。

大園交流道垃圾亂象多 桃市府科技執法已抓35件

桃園大園交流道周邊是進出桃園國際機場重要門戶，卻因部分民眾及租賃車輛違規臨停，衍生垃圾包、寶特瓶甚至裝尿容器遭隨意棄置等亂象。桃市府近期跨局處會勘，除加強清掃、洗街及警方取締違停，現場也設置2台科技執法攝影機，截至今年8月底已取締35件亂丟垃圾案件，盼改善城市門面。

台61周邊成非法棄置熱點 桃市府被催加速智慧圍籬「已招標」

桃園非法棄置問題未解，審計處統計，全市共錄案233處非法棄置場址，其中81件仍列管，更有5件列管逾12年，台61線沿線也被點名為高風險區域。環保局表示，已完成24處智慧圍籬招標並採保留決標，待中央預算程序完成即可啟動，盼從被動查處轉為主動預防。

新竹快捷九號10月可望新增班次 自救會提5訴求盼改善通學

近來快捷九號頻頻傳出班次銜接不上、過站不停、系統資訊落差及路線異常等問題，加上客運業者面臨司機缺工，通學交通問題受到家長關注。為避免學生因搭不上車影響就學權益，新竹縣議員蔡蕥鍹邀集大新竹高中就學權益自救會及家長代表，與縣府交通處長姜禮仙及客運業者協商，盼全面盤點快捷九號班次與路線，優化通學路網，降低交通異常對學生就學的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。