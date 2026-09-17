竹縣快捷9號10月起再增8班次 縣府：強化尖峰運能補足離峰縫隙

新竹縣市區公車「快捷9號（勝利八街總站-陽明交大）」串聯竹北各大社區、新竹縣政府、高鐵新竹站、中醫大，並直達六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中、新竹高商及陽明交大等校，是學生通學的重要路線，自今年2月正式營運至今，運量呈現穩定成長。新竹縣政府協調客運業者，宣布自今年10月1日起，快捷9號平日新增往返共計8班次，由原先33班次擴增至41班次，強化尖峰運能、補足離峰縫隙，讓民眾搭車更便捷。

新學期開學後，經縣府團隊密切觀察沿線各站乘車狀況，發現早上尖峰時段學生搭車需求大增，勝利八街發車端原先雖已有6點15分、6點25分、6點35分及6點45分共4個班次提供服務，仍出現有學生擠不上車的情形，故決議加密早上尖峰班次，新增6點40分班次以舒緩學生搭乘人流。

另為考量六家高中學生輔導課下課時間，本次亦新增17點10分班次方便學生下課搭乘。其餘班次則填補離峰時段縫隙，以提升大眾運輸服務品質，期能滿足各族群旅客搭乘需求。

預計自10月1日起，快捷9號平日將實施新時刻表，本次共計新增8班次，自勝利八街總站發車班次新增6點40分、10點、14點45分、17點10分。自陽明交大（博愛校區）發車班次新增8點30分、11點15分、16點、18點45分。在新增車次後，快捷9號往返車次將增至41車次，盼能更加便利民眾搭乘、使用。

請乘車民眾留意10月1日起的最新時刻表，歡迎民眾多加利用搭乘，並可透過「新竹縣智慧公車便民查詢網」查詢最新時刻表及各班次動態資訊。