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大園交流道垃圾亂象多 桃市府科技執法已抓35件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大園交流道周邊垃圾棄置問題嚴重，市府跨局處會勘，盼透過加強清掃、取締違停及科技執法等方式改善。圖／桃園市環保局提供
桃園大園交流道周邊垃圾棄置問題嚴重，市府跨局處會勘，盼透過加強清掃、取締違停及科技執法等方式改善。圖／桃園市環保局提供

桃園大園交流道周邊是進出桃園國際機場重要門戶，卻因部分民眾及租賃車輛違規臨停，衍生垃圾包、寶特瓶甚至裝尿容器遭隨意棄置等亂象。桃市府近期跨局處會勘，除加強清掃、洗街及警方取締違停，現場也設置2台科技執法攝影機，截至今年8月底已取締35件亂丟垃圾案件，盼改善城市門面。

大園區中正東路鄰近大園交流道，長期有部分民眾及租賃車輛臨停、違停，衍生隨意丟棄垃圾包、寶特瓶及裝尿容器等問題。市府9月10日邀集議員徐其萬、議員游吾和，以及警察局、交通局、地政局、高速公路局、公路局北區養護工程分局中壢工務段、養工處、大園區公所及埔心里辦公處等單位會勘。

環保局長顏己喨表示，該處現由環境管理處加強中正東路及交流道周邊清潔，透過增加人力清掃及機具車輛洗街，提高道路環境維護強度，同時導入科技執法及加強取締措施；大園交流道周邊目前設有2台科技執法攝影機及4面禁倒垃圾告示牌，今年截至8月底已取締35件違規棄置垃圾案件，警方也加派人力針對紅線違規臨停車輛取締，不定時巡查提高執法強度。

環管處表示，大園交流道是桃園重要交通節點，也是進出桃園國際機場的重要道路，周邊環境品質不僅影響居民生活，也是外地旅客對桃園城市環境的第一印象。後續將持續提高道路清掃及稽查強度，並透過跨機關合作、科技執法及公共設施改善，逐步改善違規臨停及垃圾棄置問題。

環保局也呼籲，用路人行經中正東路及大園交流道周邊，勿在紅線違規臨停或隨意棄置垃圾，以免受罰，市府將持續檢視改善成效，希望讓過去容易出現髒亂的路段恢復整潔。

桃園大園交流道周邊垃圾棄置問題嚴重，市府跨局處會勘，盼透過加強清掃、取締違停及科技執法等方式改善。圖／桃園市環保局提供
桃園大園交流道周邊垃圾棄置問題嚴重，市府跨局處會勘，盼透過加強清掃、取締違停及科技執法等方式改善。圖／桃園市環保局提供

垃圾 科技執法 違停

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