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台61周邊成非法棄置熱點 桃市府被催加速智慧圍籬「已招標」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市非法棄置場址累計錄案233處，其中81件仍在列管。環保局規畫在台61線等高風險區域周邊布建24處智慧圍籬監控設備，目前已完成招標，待中央預算程序完成後啟動執行。圖／桃園市環保局提供
桃園市非法棄置場址累計錄案233處，其中81件仍在列管。環保局規畫在台61線等高風險區域周邊布建24處智慧圍籬監控設備，目前已完成招標，待中央預算程序完成後啟動執行。圖／桃園市環保局提供

桃園非法棄置問題未解，審計處統計，全市共錄案233處非法棄置場址，其中81件仍列管，更有5件列管逾12年，台61線沿線也被點名為高風險區域。環保局表示，已完成24處智慧圍籬招標並採保留決標，待中央預算程序完成即可啟動，盼從被動查處轉為主動預防。

審計處指出，環境部推動非法棄置智慧圍籬系統，透過車牌辨識、AI分析及即時告警機制，掌握異常清運行為。桃園市「非法棄置智慧圍籬及智能追蹤計畫」總經費1800萬元，其中獲環境部環境管理署核定補助900萬元，其餘由市府自籌。

根據審計處統計，截至今年3月17日，桃園市「廢棄物棄置案件管理系統」共錄案233處非法棄置場址，其中81件仍在列管，另有5件列管時間超過12年。經套疊地理資訊分析，觀音區保障里、大溪區中新里、龜山區大坑里等15個里，均有4處以上非法棄置場址，屬高風險區域。

審計處另發現，桃園2023年至去年間，共裁處87件未依規定裝設GPS系統的違規案件，其中41件位於台61線沿線，占47.13%；台61線周邊1公里範圍內也有32處非法棄置場址，顯示沿線非法棄置風險較高。

審計處認為，市府應優先在台61線等高風險區域布建監控設備，並整合GPS、環保資訊系統及大數據分析，透過異常偵測掌握可疑車流及廢棄物流向，提升非法棄置預警及查緝能力。

環保局回應，「非法棄置智慧圍籬及智能追蹤計畫」獲中央核定補助900萬元，為爭取行政作業時效，市府已先行完成招標，並採保留決標方式辦理，待中央預算程序完成後即可啟動執行。

環保局指出，計畫將在台61線等高風險棄置點位周邊布建24處監控設備，針對異常樣態進行示警，未來也將結合相關車輛軌跡資訊強化廢棄物流向管理，讓稽查模式從被動查處轉為主動預防，降低桃園境內非法棄置風險。

環保局 查處 環境部

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