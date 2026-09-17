新竹快捷九號10月可望新增班次 自救會提5訴求盼改善通學

近來快捷九號頻頻傳出班次銜接不上、過站不停、系統資訊落差及路線異常等問題，加上客運業者面臨司機缺工，通學交通問題受到家長關注。為避免學生因搭不上車影響就學權益，新竹縣議員蔡蕥鍹邀集大新竹高中就學權益自救會及家長代表，與縣府交通處長姜禮仙及客運業者協商，盼全面盤點快捷九號班次與路線，優化通學路網，降低交通異常對學生就學的影響。

蔡蕥鍹表示，快捷九號因路線長、站點多，從勝利八街總站發車到抵達終點約需1.5小時，抵達新竹市後，還要跑4個學校及火車站，司機工時拉長，除了學生排隊辛苦，重點是後面幾站或晚點出門的學生，可能就會面臨搭不到車或是上學遲到的問題。現在開學後若還無法解決通學問題，縣府要如何處理明年人口增加的通學問題？

家長代表葉俊儀指出，快9路線若能截彎取直，減少往返新竹火車站、竹中竹商及勝利八街、高鐵站的長途班次，同樣車輛與司機可增加班次，建議新增第5名司機專跑高鐵站至新竹火車站，每日可望增加至12班；他也發現勝利八街下午2時至2時30分有3班車過於密集，離峰載客率低，建議重新調整班次，若遠百能幫忙服務鄉里，協助於上學時段安排小巴往返竹北火車站、高鐵站，分擔通學需求。

大新竹高中就學權益自救會發言人羅君儀、謝靜如表示，為保障學生通學需求，提出5項訴求，包括拆分快捷九號路線並優化排班、索取快九營運票證大數據、評估尖峰時段租用遊覽車擴充運能、微調快捷五號末班車，以及建立新竹縣公共運輸備援機制，盼縣府交通處重視。

縣府交通處表示，縣府相當重視學童就學權益，有關自救會提出的五點訴求，交通處將納入評估。目前勝利八街總站快九原先已有6點15分、6點25分、6點35分及6點45分共4個車次，但仍無法滿足學生通勤需求，快九第五位司機現已進入培訓階段，交通處同意10月新增6點40分班次進行分流，緩解學生搭乘人潮。

交通處指出，為因應明年就學潮，交通處明年預計新增1910萬預算，進行新竹縣整體公車路網規畫暨公共運輸管理系統建置，屆時可望提升運輸效能，紓解學生通學困境。