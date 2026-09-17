解開交通瓶頸 桃開瓶計畫再推65案

桃園人口及交通需求增加，市府自二○一六年推動「開瓶計畫」，針對道路瓶頸及壅塞路段辦理新闢、拓寬，至今完成二三五案，今年預計推動六十五案。工務局表示，近期成功二橋、國強一街至文中路、龜山文青路及青山路拓寬等工程陸續推進，其中延宕地方逾十年的青山路至文化一路工程，預計今年十月完工通車。

工務局指出，開瓶計畫針對既有道路瓶頸及交通壅塞路段，透過道路新闢、拓寬及交通、人行設施改善，補足路網缺口；二○一六年至二○二二年平均每年執行廿三案，二○二三年至二○二六年增至平均三十五案，今年將推動六十五案。

其中，用地取得也是道路工程能否順利推進的關鍵，工務局說明龜山青山路至文化一路工程因地形高低差，過去道路設計及銜接困難，市府調整配置、利用鄰近綠地克服地形限制，目前持續施工，預計十月通車。龍慈路都外段延伸至台六十六線道路新闢工程，初期尚無用地經費，市府透過道路基金墊款，再由統籌分配款支應，歷時約一年半完成用地取得，並於二○二三年十二月動工。

工務局表示，近期國強一街至文中路工程完工後，可串聯既有道路、分散龍安街及上海路車流，並增設行人、交通安全設施及管線地下化；成功二橋完工後，預估成功陸橋、成功路三段及三民路五叉路口交通服務水準可由Ｆ級升至Ｄ級。

工務局表示，龜山Ａ七地區人口增加，市府也透過增設左轉專用車道、道路拓寬及新闢等方式改善文青路、青山路壅塞，部分路段改善後交通服務水準預估可由Ｆ級提升至Ｂ級，部分達Ａ級，持續完善區域路網，改善尖峰時段壅塞情形。