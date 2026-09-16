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桃園三界爺文化祭興元宮輪庄 蘇俊賓：見證閩、客、平埔百年攜手開墾

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市三界爺（三官大帝）文化祭今日登場，今年中壢興元宮輪值。圖／客家事務局提供
桃園市三界爺（三官大帝）文化祭今日登場，今年中壢興元宮輪值。圖／客家事務局提供

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往中壢興元宮，參加三界爺（三官大帝）文化祭宣傳活動，並表示三界爺信仰與桃園水利開發、農業發展歷史密不可分，是先民祈求風調雨順、土地豐饒及水利暢通的寄託，也見證早期閩南、客家及平埔族群攜手開墾、共榮發展的歷程。

蘇俊賓指出，早期桃園農業發展仰賴先民跨族群合作，透過埤塘、灌溉溝渠及水圳逐步建立完整的地方水利系統，逐步奠定桃園農業大市的基石。如今市府透過輪庄舉辦三界爺文化祭，猶如築起一條無形的「文化水圳」，將各區宮廟與在地情感緊密串連，攜手展現桃園多元族群共榮的文化特色。

蘇俊賓說明，桃園市有21間祭祀三界爺的廟宇全台最多，客家局、民政局及各公所與各宮廟協力合作，透過輪值辦理文化祭，讓各廟有機會挖掘在地歷史特色與珍貴文資，包括先前平鎮區鎮安宮重現百年神轎，興元宮這次也展出同樣具百年歷史的三界爐，讓大家了解精彩的信仰文資。今年興元宮向下扎根，邀請百位學子描繪三界爺多元活動風貌，用學童豐富的想像力畫出心中的三界爺故事，以更活潑、多元的方式傳遞到下一代。

客家事務局表示，「2026桃園三界爺文化祭－鬧熱三界」系列活動即日起至10月17日舉行，今年移師中壢，適逢興元宮126週年慶與新建牌樓揭牌，以「鬧熱三界在中壢－文化祭 × 126週年慶」為主題，串聯民政局、中壢區公所及桃園21座三界爺廟宇聯盟，推出客家平安大戲、21座廟宇祈福集章、學生繪畫比賽、音樂展演、十鼓擊樂團及朝聖小旅行等多元活動，邀請民眾走進中壢，一同感受三界爺信仰文化的熱鬧氛圍。

上述系列活動期間，客家局於中壢興元宮同步推出「香_hiongˊ．水_suiˋ 潮三界！特展」，結合科技互動體驗，呈現三界爺信仰文化與地方特色，歡迎民眾走訪宮廟、參與活動及欣賞展演，深入認識桃園客庄信仰文化更多活動資訊可至「2026桃園三界爺文化祭」官網查詢。

市議員劉曾玉春、彭俊豪、中壢興元宮主委鍾和貴、龍潭永福宮主委劉修甲、大溪永安宮主委林瑞興、頭重溪三元宮主委吳錦鴻和市府團隊都出席宣傳活動。

興元宮邀請百位學子描繪三界爺文化祭多元風貌。圖／客家事務局提供
興元宮邀請百位學子描繪三界爺文化祭多元風貌。圖／客家事務局提供

三界爺信仰與桃園水利開發、農業發展歷史密不可分。圖／客家事務局提供
三界爺信仰與桃園水利開發、農業發展歷史密不可分。圖／客家事務局提供

蘇俊賓 桃園 文化

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