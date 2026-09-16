大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究 預計明年底提中央審查

新竹市府推動「大新竹輕軌計畫」，市府今說，目前「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」已進入實質作業階段，包括路線調整、建造型式、既有軌道系統競合與整合、施工影響、聯合開發基地及機廠規畫等深入研析，目標於2027年底完成可行性研究報告並提送交通部審查，盼落實行政院桃竹苗大矽谷計畫，打造大新竹重大軌道建設。

市府說明，「大新竹輕軌紅線可行性研究報告於2022年因尚未納入縣市整合、高鐵延伸及機廠共用等議題，未符合中央審查期待而遭中央退回」，市長高虹安上任後即將大新竹輕軌列為重要交通建設，並配合行政院將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫。

市府說，市府相關單位主動承擔跨縣市整合及中央協調工作，與新竹縣政府、台灣科學園區科學工業同業公會簽署MOU，同時拜會國立清華大學、國立陽明交通大學及工業技術研究院等單位，廣納產學研各界意見，已凝聚推動紅、藍線整合計畫的共識。

高虹安後續更率市府團隊拜會行政院及多次溝通協調終獲交通部支持，交通部於去年11月同意補助「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」，市府隨即辦理後續招標作業，並於今年3月完成決標，正式啟動整合可行性研究。

市府說，高虹安目前已要求交通處及規畫團隊加速辦理，務實面對施工可能遭遇困難，審慎檢視路線方案、建造型式、施工方法、機廠規畫及施工交通影響等議題，目標於明年底完成可行性研究報告並提送交通部審查，待核定後，接續辦理綜合規畫、環境影響評估、都市計畫變更、細部設計及施工等相關作業。

高虹安指出，為加速推動大新竹輕軌計畫，市府團隊亦蒐集新北市三鶯線、桃園市捷運綠線、台南第一期藍線等相關計畫推動經驗，其中以推動進程較快的新北市三鶯線為例，工程各階段作業包括可行性研究、綜合規畫到細部設計等 ，各階段均須經過中央審查並核定，約需5年時間，並同步處理工程技術、財務、土地及環境等議題。

市府強調，大新竹輕軌不僅是完善大新竹交通路網的重要基礎建設，更是串聯產業發展、提升城市交通效能與生活品質的重要一環。針對近期有心人士有罔顧專業與行政實務經驗的不負責任言論，市府不會隨之起舞，而是將以務實、嚴謹及高效率的態度持續推進，朝安全、順暢、符合大新竹整體發展需求的軌道建設目標邁進。